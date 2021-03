Hockeysters Amsterdam winnen ondanks coronaproblemen

Beeld ANP

Amateurvoetbal

Pieter Mulders is de nieuwe coach van OFC uit Oostzaan. De 54-jarige trainer is bij de club uit de derde divisie de opvolger van de naar ADO’20 vertrokken Roy van der Mije. Mulders zat sinds december 2019 zonder club, nadat hij vertrok bij VVOG. Hij heeft een aardige staat van dienst in het amateurvoetbal. Zo wist hij als coach eerder met zowel Koninklijke HFC en Rijnsburgse Boys promotie naar de tweede divisie af te dwingen.

Hockey

De hockeysters van Amsterdam kenden een verre van ideale voorbereiding op de wedstrijd tegen Kampong. De ploeg van coach Robbert Tigges miste in Utrecht namelijk vijf basisspeelsters. Ilse Kappelle, Fay van der Elst, Freeke Moes en Marijn Veen konden door corona niet spelen. Tijdens de verplichte coronatest zondagmorgen werd één van hen positief bevonden en vertrok meteen naar huis. De andere drie speelsters zaten uit voorzorg al in quarantaine, omdat ze in hun privéleven contact hebben gehad met besmette speelsters van SCHC. De club uit Bilthoven kampt met een corona-uitbraak. Ook Eva de Goede was afwezig bij Amsterdam, maar dat was volgens coach Tigges niet corona-gerelateerd. Door alle afwezigen had Amsterdam het lastig tegen Kampong, maar won het door een doelpunt van Sosha Benninga met 1-0. Pinoké speelde door een doelpunt van Stella van Gils met 1-1 gelijk tegen Oranje-Rood en Hurley verloor met 1-0 van Laren.

Spektakelstuk

De hockeyers van Pinoké hebben tegen Oranje-Rood een zure 5-4 nederlaag geleden. De ploeg van coach Jesse Mahieu knokte zich na een 3-1 achterstand bij rust in de tweede helft naar een 4-3 voorsprong. Toch stond Pinoké uiteindelijk met lege handen, want in de laatste drie minuten scoorde Oranje-Rood twee keer en won dus met 5-4. Niklas Wellen, Jannis van Hattum, Alex Hendrickx en Martin Ferreiro maakten de doelpunten voor Pinoké, dat na de nederlaag op de vierde plaats staat in de mannenhoofdklasse. Amsterdam leek bij Tilburg een gemakkelijke middag te hebben, want door doelpunten van Tanguy Cosyns, Mirco Pruyser en Tijn Lissone stond de ploeg bij rust met 3-0 voor. In de tweede helft veranderde de wedstrijd volledig en kwam Tilburg terug tot 3-3. Door het tweede doelpunt van Cosyns won Amsterdam toch en lijkt het op de achtste plaats het seizoen rustig te kunnen uitspelen. Hurley verloor thuis met 3-1 van Rotterdam. Het doelpunt van Hurley, dat op de voorlaatste plaats blijft staan, werd gemaakt door Justin Reid-Ross.

Korfbal

Een mijlpaal dit weekeinde voor Blauw-Witspeler Gerald van Dijk. De 37-jarige routinier maakte in de wedstrijd tegen Oost-Arnhem zijn 1100ste doelpunt op het hoogste niveau. Van Dijk is daarmee de zevende speler die dit is gelukt. De Surinaamse international had er elf seizoenen voor nodig. Mede door het 1100ste doelpunt van Van Dijk won Blauw-Wit met 27-21 van Oost-Arnhem en speelt het in de eerste ronde van de play-offs om de landstitel tegen TOP. De eerste wedstrijd in de best-of-three is woensdagavond in Sassenheim en zaterdag treffen de ploegen elkaar in Amsterdam.

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax hebben na drie wedstrijden zonder zege weer eens gewonnen in de vrouweneredivisie. Excelsior werd in Rotterdam met 4-1 verslagen. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Marjolein van den Bighelaar maakte uit een strafschop de 1-0 voor de Ajax vrouwen en Chasity Grant verdubbelde de voorsprong. Julia Ibes bracht de spanning daarna terug door de 2-1 binnen te schieten. Invaller Eshly Bakker zorgde in de slotfase met twee doelpunten voor opluchting bij Ajax, dat op de derde plaats staat met drie punten minder dan koploper PSV.