Hockeysters Amsterdam verliezen na 22 duels weer eens

Coach Alexander Cox van Ierland tijdens de wedstrijd tegen Nederland op het Europees kampioenschap hockey. Beeld ANP

Amateurvoetbal

Swift heeft het contract met coach Martin de Groot met een jaar verlengd. De 54-jarige trainer staat sinds de zomer van 2019 onder contract bij de zaterdag hoofdklasser. Swift was dit seizoen, voor de competitie vanwege corona werd afgebroken, met 12 punten uit 4 wedstrijden nog ongeslagen in de zaterdag hoofdklasse B.

Basketbal

De basketballers van Apollo hebben na zeven nederlagen voor het eerst dit seizoen een wedstrijd gewonnen. Aris werd in Leeuwarden met 63-60 verslagen. Floris Versteeg werd de held bij Apollo. De 26-jarige forward gooide in de slotseconde een driepunter raak en bezorgde zijn ploeg de eerste zege van het seizoen.

Dat het zo spannend werd had Apollo aan zichzelf te danken. De Amsterdammers hadden in het vierde kwart een voorsprong van 11 punten (51-40), maar door 11 punten op rij van Aris werd de stand weer gelijk: 51-51. In een spannende slotfase trok Apollo uiteindelijk aan het langste eind. Ondanks de overwinning blijft Apollo laatste in de rangschikking.

Hockey

De hockeysters van Amsterdam zijn de koppositie kwijt in de vrouwenhoofdklasse. De ploeg van coach Robbert Tigges verloor in Den Haag tegen nummer vier HDM met 2-1. Het was voor Amsterdam na tien wedstrijden de eerste nederlaag van het seizoen en het betekende bovendien een einde aan een serie van 22 duels op rij zonder nederlaag voor Amsterdam.

Het winnende doelpunt van HDM viel een minuut voor tijd. Michelle Fillet maakte uit een strafcorner het doelpunt van Amsterdam, dat nu op de tweede plaats twee punten minder heeft dan de nieuwe koploper Den Bosch (7-0 overwinning op Laren). Hurley won door doelpunten van Yasmin Geerlings en Fleur Lomans thuis met 2-0 van Kampong en Pinoké speelde met 1-1 gelijk tegen Bloemendaal. Het doelpunt van Pinoké was van Josephine Murray.

Cox nieuwe coach mannen Amsterdam

Alexander Cox wordt volgend seizoen coach van de hockeyers van Amsterdam. De 43-jarige Cox heeft voor twee jaar getekend en hij volgt de Spanjaard Santi Freixa op, die met Amsterdam bezig is aan een teleurstellend seizoen. Amsterdam staat na tien wedstrijden op de achtste plaats en kan de play-offs zo goed als zeker vergeten.

Cox was hiervoor acht seizoenen coach bij Kampong uit Utrecht. Met die club werd hij onder andere twee keer landskampioen (2017 en 2018). “We zijn erg blij met de komst van Alexander naar Amsterdam, “aldus bestuurslid tophockey Klaas Veering. “Zijn gedrevenheid en vermogen om een team verder op te bouwen en te laten excelleren, passen perfect bij de ambities die wij hebben.”

Met Santi Freixa nog op de bank speelde Amsterdam zondag met 2-2 gelijk bij Oranje-Rood. Billy Bakker bracht Amsterdam al na twee minuten op 1-0. Oranje-Rood leek de wedstrijd met twee doelpunten in de slotfase alsnog te winnen, maar Teun Rohof bezorgde Amsterdam in de laatste minuut toch een punt.

Pinoké is wel op play-offkoers. De ploeg staat na de 6-1 overwinning op Almere op de tweede plaats. Alexander Hendrickx (2), Sébastien Dockier, Martin Ferreiro, Dick Möhlmann en Marlon Landbrug maakten de doelpunten voor Pinoké. Hurley verloor met 1-0 van Kampong en staat op de tiende plaats.

Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben de nog ongeslagen koploper PKC net niet kunnen verrassen. De ploeg uit Papendrecht was in Amsterdam met 18-16 te sterk. Blauw-Wit speelde een sterke eerste helft en stond bij rust met 11-8 voor. In de tweede helft bleef Blauw-Wit verdedigend goed op de been tegen PKC, maar aanvallend was de Amsterdamse ploeg met slechts vijf doelpunten minder op dreef. PKC kon daardoor uiteindelijk met 18-16 winnen. Mike van de Reep, Randell van der Steen en Loraine Vissers maakten allemaal vier doelpunten voor Blauw-Wit.