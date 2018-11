Hockeysters Amsterdam scoren en TOG ontslaat coach

Amateurvoetbal

Zondag vierdeklasser TOG heeft al na zes wedstrijden afscheid genomen van coach Johan van Wort. Voorzitter Pelle Aardewerk laat op de website van de club uit Amsterdam-Oost weten dat Van Wort weg moet vanwege tegenvallende prestaties en het ontbreken van magie en een klik met de spelers. TOG staat na zes duels met één punt op de voorlaatste plaats in de zondag vierde klasse E en verloor onder andere met 17-0 van de zondag 1 van Swift.



In het amateurvoetbal stonden dit weekeinde een inhaalprogramma en bekerwedstrijden gepland. In de tweede en derde divisie hadden AFC, de amateurs van Ajax, De Dijk en OFC een vrij weekeinde. Swift kwam in de zaterdag hoofdklasse A wel in actie, maar slechts voor 28 minuten voetbal tegen Ter Leede. De thuiswedstrijd tegen de club uit Sassenheim werd op 15 september gestaakt in de 62ste minuut gestaakt omdat scheidsrechter Maurice Paarhuis zich niet goed voelde en besloot te stoppen. Er bleek destijds op het terrein aan de Olympiaweg niemand gekwalificeerd om de arbiter te vervangen en daarom moesten Swift en Ter Leede dit weekeinde terugkomen om het duel uit te spelen. Het restant van de wedstrijd had schriftelijk kunnen worden afgedaan: het bleef 0-0.



Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions hebben na twee nipte nederlagen tegen Den Helder en Binnenland dit weekeinde in de strijd om de bovenste plaatsen in de basketbal league een belangrijke overwinning behaald. Landskampioen en de nog ongeslagen koploper Grashoppers werd in Landsmeer in een spannend duel nipt verslagen. Bij een 67-66 voorsprong en zestien seconden te spelen, kreeg Lions-speelster Fieke Ligthart twee vrije worpen, maar ze miste ze allebei. Dat werd Lions gelukkig voor Ligthart niet funest, want Grashoppers kwam in de resterende tijd niet meer tot scoren.