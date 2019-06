Hockeyinterland Nederland - Australië gered door brandweer

Beeld Charlotte Odijk

In het stadion zijn ruim zesduizend toeschouwers aanwezig om naar de hockeywedstrijd tussen Nederland en Australië te kijken, maar het systeem dat het veld besproeid is stuk. De brandweer is ingeschakeld om het veld te bewateren.

Door de problemen begon de wedstrijd ruim twee uur te laat. De brandweer blijft nog aanwezig om het veld ook in de rust te kunnen besproeien.

Wat een aanfluiting in het #Wagenerstadion waar de #brandweer moet komen om het kunstgras te besproeien #nederlandaustralie #FIHProLeague cc @AT5 #geldterug pic.twitter.com/1dQTs0JY70 Albin Bronkhorst