Hockeyers Pinoké handhaven zich in hoofdklasse

JOS Watergraafsmeer leek door Chevremont uit Kerkrade in de tweede ronde van de nacompetitie voor promotie naar de zondag hoofdklasse te worden uitgeschakeld. De Amsterdammers stonden drie minuten voor tijd met 3-2 achter (doelpunten JOS van Renato Jongebloet en Omar Limon), maar wonnen het duel met 5-3. Invaller Revellinio Slijters (bij zijn eerste balcontact), Jongebloet en een eigen doelpunt van een speler van Chevremont zorgde voor de opmerkelijke comeback. JOS speelt in de volgende ronde zondag thuis tegen HVCV uit Heesch.



AFC zaterdag is na een seizoen weer gedegradeerd uit de zaterdag hoofdklasse. De ploeg verloor in de eerste ronde van de nacompetitie in Vriezenveen met 2-1 van DETO. Bij AFC ontbrak coach Benno Nihom, vanwege de bekerfinale van de Ajax vrouwen, op de bank. Nihom had al laten weten te stoppen bij AFC. Hij wordt opgevolgd door Jorg Smeets, nu nog coach van Ajax zaterdag.



Ook voor andere Amsterdamse clubs eindigde het seizoen in mineur. DCG is na een 2-1 nederlaag tegen Schoten naar de zondag derde klasse gedegradeerd. Zaterdag tweedeklasser Blauw Wit Beursbengels werd na een 2-1 nederlaag tegen Roda'46 uit Leusden uitgeschakeld voor promotie naar de eerste klasse. Ankaraspor liep door een 4-2 nederlaag tegen 't Goy uit Houten promotie naar de zondag derde klasse mis. Bij Amstelveen Heemraad was het ook treurnis. Door een 3-1 nederlaag na verlenging tegen HCSC uit Den Helder in de nacompetitie degradeert de club na twee seizoenen uit de tweede klasse.



Hockey

De hockeyers van Pinoké spelen ook volgend seizoen in de hoofdklasse. Na de 2-1 overwinning in en tegen Nijmegen in de nacompetitie werd zaterdag ook de tweede wedstrijd in het Amsterdamse Bos gewonnen. Dat gebeurde pas na shoot-outs. Na zeventig minuten stond het 1-1. Thijn Knetemann maakte in de slotseconde uit een strafcorner de gelijkmaker voor Pinoké. Tijdens de shoot-outs speelde reservekeeper Christopher Combe een hoofdrol voor de Amsterdammers. De 24-jarige doelman, die eerste keeper Derek van Essen tijdens de shoot-outs verving, hield liefst drie spelers van Nijmegen van scoren af.



Hurley slaagde er niet via de nacompetitie in naar de hoofdklasse te promoveren. Almere was gisteren tijdens een beslissingsduel met 1-0 te sterk voor de Amsterdammers. De beslissingswedstrijd was nodig omdat Hurley, dat volgend seizoen uitkomt in de promotieklasse, na de winst na shoot-outs in de eerste wedstrijd van de nacompetitie zaterdag wedstrijd twee met 3-0 had verloren van Almere.