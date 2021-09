Hockeyers Pinoké geven buurman Hurley een pak slaag: 8-0

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

Swift heeft voor het eerst dit seizoen een duel gewonnen in de zaterdag hoofdklasse B. In en tegen Nijkerk werd het 4-1 voor de Amsterdamse club. Dat terwijl Swift in de eerste helft met tien man kwam te staan na een rode kaart (twee keer geel) voor Guido Moelee en vervolgens op een 1-0 achterstand kwam. In de tweede helft toonde Swift echter veerkracht en door doelpunten van Daan Sutorius (strafschop), Fidel Yilmaz, Noa Benninga en Jelle Spanninga werd de wedstrijd alsnog gewonnen. Swift staat met vier punten uit drie wedstrijden op de zevende plaats in de zaterdag hoofdklasse B. De Dijk, dat met 1-0 verloor van Genemuiden, staat met drie punten op de dertiende plaats.

Koploper OFC heeft ook de vierde wedstrijd in de zondag derde divisie gewonnen. De club uit Oostzaan was thuis met 2-1 te sterk voor Dongen. Bilal el Amrani en Victor van der Linde maakten in de eerste helft de doelpunten voor OFC. JOS Watergraafsmeer ging thuis met 4-1 onderuit tegen Hercules. Die stand stond al bij rust op het scorebord. Kevin Huijsman maakte het doelpunt voor JOS dat door de nederlaag zakt van de tweede naar de zevende plaats.

De amateurs van Ajax hebben de overwinning van vorige week tegen ODIN’59 geen passend vervolg kunnen geven. De ploeg van coach Detlef Le Grand verloor in de zaterdag derde divisie uit bij DOVO met 1-0. De amateurs van Ajax verloren vorig seizoen met liefst 11-0 van de club uit Veenendaal. Genoeg motivatie dus die blamerende nederlaag uit te wissen. In de wedstrijd lieten de Ajax amateurs zich op de beginfase na echter volledig aftroeven. Het doelpunt van DOVO was schlemielig. Ajax-verdediger Carlos Opoku tikte de bal na een scrimmage in eigen doel. De amateurs van Ajax staan na de nederlaag met vier punten uit vier wedstrijden op de dertiende plaats.

AFC heeft de vorm nog niet gevonden in de tweede divisie. De uitwedstrijd bij Quick Boys eindigde in een 0-0 gelijkspel. Daarmee kwam AFC goed weg, want een doelpunt van Quick Boys werd vanwege buitenspel afgekeurd. AFC heeft na vier duels vijf punten. De ploeg van coach Uli Landvreugd speelt komend weekeinde thuis tegen TEC uit Tiel, dat met tien punten uit vier wedstrijden koploper is in de tweede divisie.

Hockey

De hockeyers van Pinoké zijn het seizoen uitstekend begonnen. De derby in het Amsterdamse Bos bij Hurley werd met liefst 8-0 gewonnen. Na twaalf minuten stond Pinoké al met 4-0 voor. Belgisch international Alexander Hendrickx maakte een hattrick. De overige doelpunten waren van Miles Bukkens (twee), Morris de Vilder (twee) en Dennis Warmerdam. Pinoké krijgt komend weekeinde waarschijnlijk meer tegenstand, want dan komt landskampioen Bloemendaal op bezoek.

De hockeyers van Amsterdam speelde bij SCHC met 3-3 gelijk. De ploeg van nieuwe coach Alexander Cox kwam in Bilthoven drie keer op achterstand, maar trok de stand steeds weer gelijk. De Australiër Trent Mitton (twee) en Luke Dommershuijzen maakten uit strafcorners de doelpunten voor Amsterdam. Naast Mitton speelden ook de andere Australische aanwinsten Lachlan Sharp en Matthew Dawson mee.

Hockeysters Amsterdam gelijk zonder coach Tigges

De hockeysters van Amsterdam hebben de eerste wedstrijd van het seizoen na een 2-0 achterstand bij rust met 2-2 gelijkgespeeld tegen SCHC. Ilse Kapelle en Sabine Plönissen maakten de doelpunten voor Amsterdam, dat SCHC bij een 2-1 achterstand een strafbal zag missen. Bij Amsterdam zat coach Robert Tigges niet op de bank. Tigges verbleef vanwege privéomstandigheden in het buitenland, maar zou op tijd terug zijn voor de wedstrijd. Zijn vlucht werd echter op het laatste moment geannuleerd. Assistent Kim Lammers nam daarom de coaching over in Bilthoven. De vrouwen van Pinoké verloren in en tegen Den Bosch met 3-1. Josephine Murray maakte het doelpunt voor Pinoké. Hurley won door een doelpunt van Laura van Heugten met 1-0 van HDM.

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax hebben de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag niet weten te winnen. Het bleef, ondanks meerdere kansen, 0-0. Ajax-speelster Victoria Pelova was het dichtst bij een doelpunt. Ze schoot hard op de paal. Isa Pothof stond bij de Ajaxvrouwen op doel. Ze verving Lize Kop die tijdens de warming-up geblesseerd raakte. Het was na de 1-0 nederlaag vorige week tegen FC Twente het tweede duel op rij dat de Ajaxvrouwen niet konden scoren. De ploeg van coach Danny Schenkel staat na drie wedstrijden met vier punten op de vierde plaats.