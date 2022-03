Hockeyers Hurley pakken na 12 nederlagen eerste punt

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

WV-HEDW heeft voor het eerst dit seizoen puntverlies geleden. Na elf overwinningen op rij werd de uitwedstrijd tegen Forum Sport in Voorburg met 1-1 gelijkgespeeld. WV-HEDW kwam na zes minuten met 1-0 achter, maar een kwartier later zette Danny Blom de 1-1 eindstand op het bord. WV-HEDW blijft ondanks het gelijkspel koploper in de zaterdag eerste klasse A met zeven punten voorsprong op nummer twee Nootdorp.

AFC heeft de topper tegen Koninklijke HFC met 1-0 verloren. Daarmee bleef een negatieve reeks in stand voor de ploeg van coach Uli Landvreugd. AFC heeft in de tweede divisie nu vijf keer in Haarlem gespeeld tegen Koninklijke HFC en alle keren werd er verloren. AFC zakt door de nederlaag van de tweede naar de vierde plaats op de ranglijst en heeft al twaalf punten minder dan koploper Katwijk.

Koploper OFC begint woensdagavond met drie punten voorsprong aan de topper in de zondag derde divisie tegen nummer twee Gemert. OFC won zondag de wedstrijd tegen Oss 1920 met 1-0. Niels Springer maakte na veertien minuten het enige doelpunt. De topper tegen Gemert wordt niet gespeeld op het eigen complex. De lichtinstallatie van de club uit Oostzaan voldoet niet aan de eisen van de KNVB. De wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van tweedeklasser OSV.

Hockey

De hockeyers van Hurley hebben na twaalf nederlagen het eerste punt van het seizoen gepakt door een 2-2 gelijkspel tegen Rotterdam. De hekkensluiter van de mannenhoofdklasse kwam tegen Rotterdam zelfs met 2-0 voor, maar kon de voorsprong niet vasthouden. Pinoké won op ’t Kopje met 2-1 van koploper Bloemendaal. Morris de Vilder en Sebastien Dockier maakten de doelpunten voor Pinoké. Pinokédoelman Hidde Brink stopte bij een 1-0 achterstand een strafbal. Het was voor Bloemendaal de eerste nederlaag van het seizoen. Amsterdam was door een doelpunt van de Australiër Trent Mitton met 1-0 te sterk voor Klein Zwitserland. Pinoké klimt naar de derde plaats op de ranglijst. Amsterdam staat op de zesde plaats.

De hockeysters van Pinoké hebben zich bij de hervatting van de competitie laten verrassen door laagvlieger Victoria. De ploeg uit Rotterdam won in het Amsterdamse Bos met 2-1. Pinoké kwam door Kari Stam in de tweede helft met 1-0 voor, maar Victoria pakte in de slotfase alsnog de eerste zege sinds oktober vorig jaar. Toen won Victoria van Hurley.

De vrouwen van Amsterdam hebben te kampen met veel blessuregevallen. Coach Robbert Tigges kon tegen Bloemendaal onder andere geen beroep doen op internationals Felice Albers (gebroken duim) en Ilse Kapelle (kruisband). Toch kende Amsterdam geen problemen met Bloemendaal en won met 3-0. Hurley verloor met 3-1 van koploper Den Bosch. Gitte Michels maakte uit een strafcorner het doelpunt voor Hurley, dat op de achtste plaats staat in de hoofdklasse. Amsterdam is de nummer drie en Pinoké staat op de vijfde plaats.

Korfbal

Blauw-Wit heeft zich dit weekeinde goed hersteld van de onverwachte nederlaag vorige week tegen Oost-Arnhem in de degradatiepoule. De Amsterdamse ploeg won in Wormer de Noord-Hollandse derby tegen Groen-Geel na een 16-9 voorsprong bij rust met 25-21. Momo Stavenuiter werd met zeven doelpunten topscorer aan de kant van Blauw-Wit, dat door de zege bijna zeker is van lijfsbehoud.