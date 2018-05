Hockeyers Amsterdam verliezen strijd om landstitel van Kampong

Een verprutste strafcorner van Amsterdam leidde na acht minuten tot de openingstreffer van Kampong. Uit een snelle uitbraak kwam de bal via Bjorn Kellerman bij Jasper Luijkx, die de 1-0 binnentikte. Het antwoord van Amsterdam volgde aan het einde van het tweede kwart. Na een individuele actie over de achterlijn sloeg Pruyser met zijn backhand de 1-1 langs doelman David Harte.



Lege doel

Amsterdam kreeg op het complex van Kampong de ene na de andere strafcorner, maar de Zuid-Afrikaanse specialist Justin Reid-Ross wist de bal maar niet voorbij Harte te werken. Kort voor het verstrijken van de derde periode sloeg Kampong wel toe.



Na een interceptie van Sander de Wijn kwam de bal bij Robbert Kemperman, die de Amsterdamse keeper Jan de Wijkerslooth passeerde en de 2-1 binnentikte. De bezoekende ploeg bleef in het vierde kwart doorgaan met het missen van strafcorners en vlak voor tijd profiteerde Kampong via Kellerman, die de bal in het lege doel kon slaan toen Amsterdam zijn doelman had gewisseld voor een extra veldspeler.



Amsterdam was in 2012 voor het laatst kampioen van Nederland.