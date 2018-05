Hockeyers Amsterdam trekken stand gelijk

De ploeg uit de hoofdstad won zaterdag in Utrecht het tweede duel in de best-of-sevenserie met 2-1. Mirco Pruyser zorgde er met twee doelpunten voor dat er zondag een beslissingswedstrijd komt, weer op het complex van Kampong.



De blauw-witte brigade uit Utrecht had vorige week in Amsterdam het eerste duel gewonnen via shoot-outs, nadat de wedstrijd in 1-1 was geëindigd. Kampong kon het daarom zaterdag voor eigen publiek afmaken, maar de titelhouder kreeg maar geen vat op aanvaller Pruyser die twee keer toesloeg met zijn backhand.



De international van Oranje opende al na een minuut de score met een lage en harde backhand langs keeper David Harte, de Ier die vorige week in de shoot-outs uitblonk namens Kampong. Bjorn Kellerman bracht de thuisclub enkele minuten later na een individuele actie weer langszij, maar in het tweede kwart sloeg Pruyser opnieuw toe met zijn backhand.



Kampong kreeg in het laatste kwart heel wat strafcorners, maar de mannen van trainer Alexander Cox wisten de uitblinkende Amsterdamse doelman Jan de Wijkerslooth maar niet te passeren. Daardoor komt de titelstrijd zondag tot een climax in de derde en beslissende wedstrijd. Amsterdam was in 2012 voor het laatst kampioen van Nederland.