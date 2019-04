Hockeyers Amsterdam stranden in kwartfinale EHL

De Amsterdammers waren in Eindhoven niet opgewassen tegen Rot Weiss Köln. Het duel eindigde in de reguliere speeltijd in 2-2. In de shoot-outs zegevierde de Duitse ploeg met 6-5.



Rot Weiss Köln kwam in de 35e minuut op voorsprong dankzij Johannes Grosse (0-1). In de beginfase van het laatste kwart verdubbelde Christopher Rühr de marge (0-2). Met een backhand verkleinde international Mirco Pruyser daarna de achterstand en van dichtbij bracht Valentin Verga de gelijkmaker op zijn naam (2-2). In de shoot-outs misten Billy Bakker, Pruyser en Tom Hiebendaal namens Amsterdam.



RW Köln schakelde donderdag in de achtste finales ook al de Nederlandse kampioen Kampong met 2-3 uit. Thuisclub Oranje-Rood ging woensdag tegen de Duitse club Uhlenhorst Mülheim onderuit (2-3).



RW Köln speelt zondag in de halve finales tegen Real Club de Polo uit Spanje. De andere halve eindstrijd gaat tussen Mannheimer HC uit Duitsland en Waterloo Ducks uit België.