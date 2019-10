Hockeyer Valentin Verga keert na verbanning terug in Oranje

Valentin Verga in de wedstrijd tegen Pakistan tijdens Champions Trophy in juni 2018, die Oranje met 4-0 won. Beeld BSR/SOCCRATES

Als zaterdag in het Wagener Stadion de volks­liederen van Nederland en Pakistan klinken, zal het beeld vertrouwd zijn. Twee teams in een keurige rij, met Valentin Verga (30) helemaal aan het eind. De speler met rugnummer 10 sluit al jaren de rijen in de line-up van het team. Het ritueel is ontstaan doordat Verga altijd in de coulissen van het stadion ‘aan het kletsen’ is, zoals hij het zelf noemt, en dus is hij altijd de laatste die het veld opkomt voor de volksliederen.

Verga die met iedereen een babbeltje maakt, ook al is het voor een belangrijke interland. Dat is ‘Vali’ ten voeten uit, zegt Santi Freixa, zijn coach bij Amsterdam. De Spanjaard maakte Verga in de voorbereiding op dit seizoen, bij ­afwezigheid van international Billy Bakker, aanvoerder. Freixa: “Als hij er goed in zit, kan hij zware en belangrijke momenten relativeren. Hij is dan diegene die het vuur kan starten om nóg een keer op te staan en te vechten. Met zijn passie en karakter heeft hij een grote invloed op het team; positief en negatief.”

Die positieve Verga, vurig en gepassioneerd, die zijn emotie kan transformeren in dadendrang op het veld, was een tijdje afwezig. Een zwaar seizoen bij Amsterdam, het ontslag van de coach en veel kritiek op de club zorgden ervoor dat Verga in mei door het lint ging tegen een official van de hockeybond, in de play-offwedstrijd tegen HGC. Alle frustratie van het seizoen kwam eruit, zegt hij nu. Het leverde de speelse middenvelder een schorsing op van drie wedstrijden.

Jaloers

Je zou Verga in de keurige hockeywereld vol ideale schoonzonen al snel een enfant terrible kunnen noemen. Een rauwe speler bij wie altijd wat gebeurt, zowel binnen als buiten het veld.

Het WK in december begon de rashockeyer goed, maar eindigde hij vrij bleek. “Ik raakte mijn vorm kwijt tijdens het toernooi en speelde een mindere halve finale en finale. Ik heb me toen helemaal weggecijferd voor het team.”

Na het WK vertrok de in Argentinië geboren Verga met vriend en collega-international Robbert Kemperman naar de Maleisische competitie. Hij moest er even uit. Het is een beslissing waar hij nog steeds achterstaat, ook al kostte die hem deelname aan de Pro League, de sanctie die Verga en Kemperman vooraf al was opgelegd door bondscoach Max Caldas. Ook voor het EK werd het tweetal gepasseerd.

Verga zag vanaf de tribune in Antwerpen Oranje falen op het EK, met een nederlaag in de halve finale tegen Spanje. Hij voelde aan de ene kant de pijn van zijn voormalige teamgenoten. Aan de andere kant vergrootte het zijn kans op een nieuw hoofdstuk in Oranje.

Drie maanden raakte Verga zijn stick niet aan. Hij sprak in de zomer vrienden die hij normaal niet zo vaak ziet, mensen met succesvolle maatschappelijke carrières. Het bracht hem aan het twijfelen over zijn eigen levenswandel. Maar zijn vrienden zeiden: “Vali, wat jij doet met het Nederlands elftal, dáár zijn we superjaloers op.”

Taco van den Honert, hockeylegende, oud-coach van Amsterdam en nu assistent bij Oranje, wist precies wat Verga deze zomer voelde. Ook hij stapte na tien jaar met Oranje uit die sneltrein. Hij was 29 en snakte naar een zomer zonder hockey. Bondscoach Roelant Oltmans waarschuwde dat het op eigen risico was.

“Vali en Kemperman zijn hockeyers naar mijn hart,” zegt Van den Honert. “Echte liefhebbers. Het was jammer dat ze er even niet bij waren. Vali is altijd zichzelf. Zijn emotie is zijn kracht. Soms is hij weergaloos. Maar hij kan ook zijn kop verliezen. Dat is een dun lijntje.”

Een zomer zonder hockey heeft volgens Verga wonderen voor hem gedaan. Maar het is niet de minste klus waar hij en Kemperman nu voor mogen opdraven. Twee do-or-diewedstrijden tegen Pakistan, een prestigieus hockeyland in verval. Afgezakt naar de zeventiende plaats op de wereldranglijst, maar net als Oranje 120 minuten verwijderd van een ticket naar Tokio.

Nul onderschatting

“Het blijft natuurlijk de minst gunstige loting, als ik heel eerlijk ben,” zegt Verga. “Je had ook Rusland of Oostenrijk kunnen treffen. Wij ­waren op het WK beter, daar moet je niet over liegen denk ik, maar het is wel Pakistan. Een land met veel hockeyers. Je weet niet wat voor talenten daar zijn opgestaan.”

In december won Oranje op het WK met 5-1 van Pakistan, dat sindsdien geen interland meer speelde en vanwege financiële problemen de eerste wedstrijden van de nieuwe landencompetitie Pro League afzegde.

Van alle spelers in de Nederlandse selectie is de speelstijl van Verga nog het meest te verge­lijken met die van de Pakistaanse baltovenaars. Vanuit volle sprint afremmen en dan de bal in een extreme hoek naar achteren trekken, ongrijpbaar voor tegenstanders: typisch Verga.

“Er moet nul onderschatting zijn,” zegt hij, “dan maken we een grote kans. We hoeven niet mooi te hockeyen of te denken dat we met 5-0 moeten winnen. We moeten de eerste wedstrijd meteen een signaal afgeven dat Pakistan in de tweede wedstrijd niets te zoeken heeft.”

Clubcoach Freixa verwacht dat Verga meteen weer belangrijk kan zijn voor Oranje. “Vali is een tovenaar, binnen en buiten het veld. Dat de ­automatische piloot er even af was, is goed voor hem geweest. Als ik kijk naar zijn kwaliteiten en zijn mindset nu, kan hij internationaal nog een grote rol spelen.”

Van den Honert won een jaar nadat hij het EK had gemist goud op de Spelen van 1996 in Atlanta. Hij werd topscorer en scoorde alle goals in de halve finale tegen Duitsland (3-1). Van den Honert, lachend: “De voortekenen zijn goed.”