Hockeyer Billy Bakker (32) zet punt achter loopbaan

Billy Bakker en Lewis Prosser uit Wales tijdens het EK hockey in Amstelveen dit jaar. Beeld Getty Images

Voor zowel Oranje als Amsterdam was Bakker aanvoerder. In de veertien seizoenen dat hij voor Amsterdam speelde, werd hij onder andere twee keer landskampioen. Bakker speelde daarnaast 233 interlands, waarmee hij onder meer een olympische medaille won. Ook won hij twee keer zilver op het WK en werd hij drie keer Europees kampioen.

Eind 2020 nam Bakker het besluit om na de Olympische Spelen te stoppen, zo staat in een persbericht van de Amsterdamse hockeyclub. Het teleurstellende resultaat - de heren kwamen niet verder dan de kwartfinale - zou daar geen invloed op hebben gehad.

Bakker wil zich gaan focussen op ‘maatschappelijke uitdagingen’, waaronder zijn hockey- en marketingbedrijf met hockeycollega Mirco Pruyser. “Het voelt alsof ik alles wat met hockey te maken heeft al heb meegemaakt en aan alles komt natuurlijk een einde,” laat Bakker in het persbericht weten.

Icoon van Amsterdam

Volgens voorzitter Marc Staal is Bakker één van de iconen van Amsterdam. “Hij betekent veel voor ons op en buiten het veld en we zijn trots op zijn prestaties.” Bakker zet het hockey nog niet helemaal aan de kant en zal in Heren 8 zijn kunsten blijven tonen. “We gaan Billy zeker missen in het eerste, maar zijn heel blij dat hij een actief lid blijft van Amsterdam.”