Historische goudoogst op WK roeien: ‘Ik denk dat Nederland het allerbeste roeiland ter wereld is’

Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra tijdens de finale vrouwen vier-zonder. Beeld IRIS VAN DEN BROEK/anp

Het gaat volgend jaar in Parijs niet primair om de medailles, maar om verhalen, zei chef de mission Pieter van den Hoogenband. De roeiers lieten dit weekend op het Savameer in het snikhete Belgrado zien tot welke verhalen een gezonde hunkering naar succes kan leiden.

Het meest bijzondere was dat van Marloes Oldenburg na de finale van de vrouwen vier-zonder, het verrassendste goud in Belgrado. De ervaren roeister (35) brak vorig jaar tijdens een vakantie in Oostenrijk een nekwervel. Haar toekomst in het roeien was toen onzeker. Ze liet in oktober weten dat ze ‘extreem gelukkig’ was dat ze nog leefde, maar het herstel zou lang gaan duren.

Het ging sneller dan verwacht. “Dit had ik kort na het ongeluk nooit durven dromen. Vanochtend heb ik nog naar een filmpje gekeken dat ik niet eens op een stoel kon zitten,” zei Oldenburg na het veroveren van de wereldtitel. “We hebben deze week wel een paar keer stiekem op de kamer gezegd dat we denken wereldkampioen te kunnen worden. Dat was geen vals zelfvertrouwen, blijkt nu.”

Na de finale – ‘een dijk van een race’ – refereerde Oldenburg nog aan haar lange revalidatietraject. Wat stelt 2 kilometer pijn lijden dan voor? “Na de finish dacht ik even: wat is nou precies 6 minuten roeien? Eigenlijk helemaal niks.”

Drie wereldkampioenen

In totaal bereikte Nederland in negen olympische disciplines de finale. Karolien Florijn bracht zondagmiddag in de skiff het aantal gouden medailles op vijf, naast drie zilveren plakken. “Echt bizar, dat is nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Ik denk dat Nederland bij uitstek het allerbeste roeiland ter wereld is,” aldus de dochter van oud-roeier Ronald Florijn.

Florijn (25) won de skifffinale met overmacht en prolongeerde daarmee haar titel. Zaterdag won haar broer Finn Florijn al goud in de dubbelvier. Daarmee telt de familie Florijn nu drie wereldkampioenen.

Wat is de verklaring van het succes van de hele Nederlandse vloot, ruim tien maanden voor het begin van de Spelen in Parijs? “Ik denk dat we hier pieken op het juiste moment,” zei Tone Wieten, gouden roeier in de dubbelvier. “Er is tot in detail nagedacht over de trainingsprogramma’s en per individu krijgen we sinds een paar jaar aparte aanpassingen. De een moest eerder rust nemen, de ander nog een paar dagen doortrainen, zodat iedereen op de finaledag op zijn best zou zijn.”

Wieten loopt al jaren mee en maakte de professionaliseringsslag bij de roeibond van dichtbij mee. “Ik zit er sinds 2015 bij en in 2019 zijn we de samenwerking met fysiologen begonnen. Vroeger maakten de coaches de schema’s zelf. De kennis die we in huis hebben gehaald, blijkt goed te werken.”

Mentale kwestie

Pieken op het juiste moment is ook een mentale kwestie. Melvin Twellaar en Stef Broenink leverden daarvan het beste bewijs, met hun eerste wereldtitel in de dubbeltwee. Zij zijn afgelopen jaar weer fris aan het traject richting Parijs begonnen. Na het zilver van Tokio besloten ze ieder hun eigen weg te gaan. Broenink kon geen boot meer zien en nam afstand van het roeien, ook omdat hij na dertien jaar eindelijk zijn studie weleens wilde afronden.

Met nieuw elan kwamen ze weer bij elkaar. “We hebben onszelf helemaal opnieuw uitgevonden en dat het er hier uitkomt, is echt geweldig,” aldus Twellaar.

Broenink: “Uiteindelijk gaat het om blindelings vertrouwen in elkaar. Dat zat er wel, maar dat moest uitgesproken worden. Vanaf dat moment vliegen we weer.”

Op de WK leken de verschillende Nederlandse boten elkaar ook op te stuwen naar een hoger niveau. “Toen we hoorden van de wereldtitel in de twee-zonder zaten we op de ergometer. Onze wattages schoten omhoog en we dachten: wat zij kunnen, dat kunnen wij ook,” aldus Tinka Offereins van de vier-zonder. En Wieten zag met zijn ploeggenoten de twee-zonder en de vier-zonder bij de vrouwen wereldkampioen worden. “Toen ik dat zag, dacht ik: het zou ons ook weleens kunnen lukken.”

Voor dat goud in de twee-zonder zorgden Ymkje Clevering en Veronique Meester. Nederland behaalde op dat nummer nooit eerder de wereldtitel.

Niet alle boten pakten goud. De Holland Acht veroverde net als op het vorige WK het zilver. De Britten waren iets meer dan een seconde sneller. Simon van Dorp (26) verraste door tijdens zijn debuut in de skiff op een internationaal toernooi het zilver te pakken. Hij sprak van ‘een heel vet avontuur’.