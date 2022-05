Historische finaleplaats hockeyers Pinoké overschaduwd door racismerel

Pinoké viert feest na de gewonnen halve finale tegen Amsterdam. Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

Nog voor er was afgetrapt, was de spanning op Sportpark Amsterdamse Bos om te snijden. De hockeyers van Amsterdam droegen tijdens de warming-up een wit T-shirt met daarop het woord ‘racisme’, waar een streep doorheen was gezet. Volgens de Amsterdammers is een van hun spelers tijdens het eerste duel racistisch bejegend door een speler van het Amstelveense Pinoké.

Aanvankelijk werd die speler geschorst door de tuchtcommissie van hockeybond KNHB, maar na beroep van Pinoké werd die schorsing ingetrokken. Het zou hierbij gaan om doelman Hidde Brink, maar dat kan de hockeybond niet bevestigen. Pinoké-coach Jesse Mahieu kan zich niet voorstellen dat Brink zich racistisch heeft uitgelaten.

Eerste duel uit de hand gelopen

In de slotfase van de eerste wedstrijd tussen beide teams liep het uit de hand toen de Amsterdamse aanvoerder Mirco Pruyser ruzie kreeg met doelman Hidde Brink van Pinoké. Die gaf hem een duw tegen zijn helm, nadat Pruyser verhaal was gaan halen bij de scheidsrechter na een afgekeurde goal. Vreemd genoeg werd niet Brink, maar Pruyser geschorst, vanwege een niet nader verklaard ‘voorval’ tijdens die wedstrijd. De aanvoerder miste daardoor het belangrijke tweede duel.

Na de eerste halve finalewedstrijd kwamen bij de hockeybond meerdere klachten binnen van zowel Amsterdam als Pinoké, waaronder de beschuldiging van racisme aan het adres van Pinoké. De toon voor het tweede duel was gezet.

Offensief Amsterdammers kwam te laat

Hoewel verdere incidenten uitbleven, hing de racismerel als een donkere wolk boven de wedstrijd. Fanatieke supporters gooiden vuurwerk en fakkels op het veld, en de sfeer was de gehele wedstrijd gespannen. Pinoké begon fel en gretig aan de wedstrijd, terwijl Amsterdam er met het hoofd niet helemaal bij leek. Balvirtuoos Miles Bukkens opende de score, waarna de Belgische spits Sébastien Dockier met twee doelpunten Pinoké op een 3-0 voorsprong zetten. De Amsterdammers lieten meerdere strafcorners onbenut en konden geen vuist maken tegen de felheid en gedrevenheid van Pinoké.

Door goed verdedigend werk van de hockeyers uit Amstelveen raakte Amsterdam steeds geïrriteerder. In de slotfase ging het er nog hard aan toe. Er werd gestrooid met kaarten en de scheidsrechters moesten meerdere malen escalatie voorkomen, maar goals vielen er niet meer. En dus bereikte Pinoké op grootse wijze voor het eerst in de geschiedenis de finale om het landskampioenschap. De Steekneuzen, zoals hun bijnaam luidt, treffen in de finale Bloemendaal of HGC. Hun sprookje is nog niet ten einde.

De hockeybond houdt zich vooralsnog stil over de racisme-affaire, terwijl een hongerig Pinoké de jacht op de titel voortzet.