Hindert de dubbele pet van ‘Team Jonk’ bij FC Volendam voetbalcarrières? ‘Dit moet je niet willen’

De vraagprijs voor Micky van de Ven van 7,5 miljoen euro was ver boven de werkelijke marktwaarde van de speler. Hij werd daardoor gehinderd in zijn loopbaan, stelt Van de Ven, die in januari nog werd uitgeroepen tot beste talent van de eerste divisie. Beeld Pro Shots / Wouter Dill

Het gegeven dat Volendamtrainer Wim Jonk met twee andere medewerkers van de club financieel profiteert van de verkoop van Volendamse spelers, staat op gespannen voet met regelgeving van de KNVB en wereldvoetbalbond Fifa. Dat zeggen Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar sport en recht, en advocaat Rob Simons, gespecialiseerd in sportrecht.

Ze wijzen op een artikel uit het Reglement Betaald Voetbal over ongeoorloofde invloed en op een verbod op ‘third party ownership’ in het Fifa-reglement over transfers. Niemand behalve de kopende en verkopende clubs mag financiële belangen hebben bij een transfer.

“Persoonlijke belangen kunnen het collectieve belang van de club doorkruisen bij een constructie als deze,” zegt Olfers. “Het is dan denkbaar dat niet steeds de beste spelers worden opgesteld, omdat andere belangen meewegen.”

Als denkbeeldig voorbeeld noemt Simons een speler met een aflopend contract die door de trainer reserve wordt gezet zolang hij een transfer of contractverlenging weigert.

Geen zwart-witsituatie

De KNVB is tegen ‘third party ownership’. ‘Clubs en spelers moeten onafhankelijk zijn, in het belang van henzelf en de integriteit van de competities,’ schrijft de bond op zijn website. Maar op vragen van deze krant en na contact met Volendam mailt een KNVB-woordvoerder dat dit ‘geen zwart-witsituatie’ is. ‘De meest logische uitleg’ van de regels, beaamt de bond, is dat clubmedewerkers, onder wie trainers, zijn te beschouwen als een derde partij. Als zo iemand een percentage van de afkoopsom van een speler krijgt, ‘lijkt dit in strijd met de regelgeving’.

Daarmee is de constructie bij Volendam niet ‘per definitie verboden’. Dat hangt af van de afspraken. Als het gaat om een bonus bij het behalen van een behaald resultaat uit transfers, ‘zou dit in overeenstemming kunnen zijn met de regelgeving’.

Hoe Volendam dit heeft geregeld, is onduidelijk. Desgevraagd meldt de club alleen dat ‘in het contract van Wim Jonk prestatiebonussen zijn opgenomen die afhankelijk zijn van diverse factoren binnen de toegestane regelgeving’.

De kwestie kwam eind vorige maand aan het licht in een arbitragezaak van toenmalig Volendamspeler Micky van de Ven tegen de club vanwege een in zijn ogen veel te hoge vraagprijs. De verdediger werd afgelopen seizoen verkozen tot beste talent van de eerste divisie.

Olympique Marseille bood begin augustus 1,5 miljoen euro voor hem, terwijl Volendam 7,5 miljoen verlangde. Ook een bod van het Duitse Wolfsburg van 2 miljoen werd verworpen.

Volgens Van de Ven ontnam Volendam hem zo de kans op aanzienlijke sportieve en financiële verbetering. Bij Wolfsburg zou hij Champions League spelen en het zestienvoudige verdienen van zijn bruto jaarsalaris van 60.000 euro.

Op de zitting vertelde Van de Vens vader dat Volendamtrainer Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en hoofd ‘methodologie’ Ruben Jongkind een percentage krijgen van de transferopbrengsten. Het drietal maakt deel uit van het zogenaamde Team Jonk. Die organisatie vloeit voort uit de samenwerking tussen Jonk en Jongkind bij de jeugdopleiding van Ajax, waar ze betrokken waren bij wat medestanders de ‘fluwelen revolutie’ noemden en tegenstanders de ‘coup van Cruijff’. Na een reeks conflicten ruimden ze in 2015 het veld en begonnen ze een voetbalconsultantbedrijf. In 2019 gingen ze in zee met Volendam.

Niets vreemds

In de arbitragezaak zei een bestuurslid van de club dat er niets vreemds is aan hun financiële belang bij transfers en dat dit de enige manier was om Team Jonk binnen te halen.

De tuchtrechter gaf Volendam gelijk, maar Van de Ven maakte daarna voor 3,5 miljoen alsnog de overstap naar Wolfsburg. Over de financiële voordelen voor Team Jonk stelt het vonnis alleen dat deze helder maken dat het bestaan van Volendam mede afhangt van het opleiden en doorverkopen van spelers.

Wat de KNVB betreft lijkt de kous af. Op de vraag of de bond onderzoek overweegt is het antwoord dat dit aan de aanklager is en dat er geen vooronderzoek of tuchtzaak loopt.

Advocaat Simons noemt dit erg vreemd. “Volgens de bond hangt het af van de specifieke afspraken of het conform de regels is. Dat lijkt me reden voor in ieder geval een vooronderzoek.”

Ook als de constructie binnen de regels past, vindt advocaat en ex-hockeyinternational Marc Delissen deze zeer onwenselijk. “De trainer kan omwille van een transfer een speler na een blessure te snel opstellen of bij een vormcrisis handhaven in de basis. Dat moet je niet willen.”