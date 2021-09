Het zijpad van Carel Eiting: ‘Dit team van Genk barst van de kwaliteit’

Carel Eiting in het shirt van zijn vorige club, Huddersfield. “Voor elke vierkante meter moest je strijden.” Beeld Getty Images

Vanuit een skybox van het stadion van Genk kijkt Carel Eiting naar het veld. De grasmat ligt er niet al te fraai bij vanwege een schimmel, maar daar wordt hard aan gewerkt. Een paar dagen eerder heeft zijn ploeg op deze grond van Anderlecht gewonnen. Eiting heeft een plek verworven in de basiself van de Nederlandse trainer John van den Brom. De kritieken op zijn spel zijn lovend. “Dit is een fijne club,” zegt de voormalige Ajacied. “Leuke mensen, mooi stadion, en Genk is een heerlijke stad. Klein, rustig, veel groen. Maastricht is van hier twintig minuutjes met de auto. Brussel en Antwerpen zijn niet ver. Het plaatje klopt. Belangrijk, want ik ben best sfeergevoelig.”

Die sfeer vond hij ook bij zijn vorige club, maar daar houden de vergelijkingen wel zo’n beetje op. Tussen augustus 2020 en juni 2021 voetbalde Eiting voor Huddersfield Town, in het Championship, de tweede Engelse divisie. Een competitie voor doordouwers en overlevers. De kleine middenvelder uit Amstelveen – technisch begaafd, tactisch slim, vooral sterk met de bal – kreeg geregeld de vraag: wat doe jij hier? Hij kon erom lachen. “Beter worden,” antwoordde hij dan.

Eiting werd door Ajax een seizoen verhuurd aan de Engelse club en hij kreeg er een coldturkeybehandeling. Het verfijnde Ajaxvoetbal, waarin het positiespel centraal staat en waarin Eiting als controlerende middenvelder had geleerd om wedstrijden te ‘lezen’ en ook voor anderen te denken, maakte plaats voor een soort voetbal waarin het man-tegen-mangevecht centraal staat. Eiting: “Letterlijk zei mijn trainer tegen me: je bent misschien de beste aan de bal, maar als je niet kunt lopen heb ik niets aan je.”

En met ‘lopen’ bedoelde hij over het hele veld, van strafschopgebied naar strafschopgebied. “Hij liet me sprinten, sprinten, sprinten.”

Je zou je af kunnen vragen: hoe heeft het zover kunnen komen met de talentvolle linkspoot uit Amstelveen? Het blijkt een bewuste keuze. Aan het begin van het vorige seizoen vroeg Eiting op de man af aan Ajaxtrainer Erik ten Hag: ga ik spelen? Die garantie kon Ten Hag hem niet geven. Eiting zat er al een paar jaar dicht tegenaan, maar hij voelde dat het belangrijk was dat hij op zijn 22ste – en na een lange tijd van revalideren na zijn knieblessure – in een strak wedstrijdritme zou komen.

Ommezwaai

Eiting maakte een ommezwaai. Hij zocht nadrukkelijk ‘iets heel anders’ dan Ajax en hij vond dat in het Championship. Andere cultuur, andere maatstaven waaraan voetballers moeten voldoen: de fysieke component, de duelkracht. “Ik ben op mijn achtste bij Ajax binnengekomen. Ik heb dertien jaar getraind en gespeeld volgens de filosofie van de club. Ik wist: als ik mijn weg wil vinden, moet ik mentaal klaar zijn voor iets anders. Een nieuwe ervaring, het buitenland. Ik kwam in een competitie terecht waarin wedstrijden niet worden beslist door één mooie pass, maar door negentig minuten met elf man op elke vierkante meter grond de strijd aan te gaan.”

De ‘denkmodus’ moest hij even uitzetten, of resetten. Doen wat gevraagd wordt, je laten meeslepen door de intensiteit van een wedstrijd. Zijn keuze voor Huddersfield Town sloot wel aan bij het advies dat Louis van Gaal ooit gaf aan Eiting.

De voetballer van Ajax en de huidige bondscoach liepen elkaar tegen het lijf bij een fysiotherapiepraktijk in Amsterdam. “Ik kwam er in die tijd elke dag, meneer Van Gaal was er ook geregeld. Je praat eens wat met elkaar. Er ontstond een leuk contact. Ik wilde wel graag eens langer met hem spreken. Maar je weet niet hoe druk hij is, dus ik durfde het hem aanvankelijk niet te vragen. Misschien had hij er helemaal geen trek in. Maar hij stond ervoor open en het werd een mooi gesprek.”

“De kracht van Louis van Gaal is dat hij heel duidelijk kan uitleggen wat hij bedoelt. De meeste mensen hebben veel woorden nodig. Zoals vroeger met een proefwerk geschiedenis: schrijf maar zoveel mogelijk op in de hoop dat het goede antwoord er ook tussen zit. Meneer Van Gaal kan in één zin een rake typering geven. ‘Jij denkt te veel,’ zei hij tegen mij. En dat klopt. Ik moet meer balans vinden tussen taakbewust voetballen en op intuïtie spelen.”

Bij Racing Genk heeft hij zijn draai snel gevonden. ‘Een aangename kennismaking met Carel Eiting’, schreef De Morgen onlangs na zijn glansrijke optreden tegen OH Leuven. Eiting werd de ‘grote regisseur’ genoemd en hij leverde een fraaie assist af in die met 4-0 gewonnen wedstrijd.

Ze lijken bij elkaar te passen: Genk en Eiting. De ambities van de club en de speler komen overeen. Het doel is kampioen worden en naam maken in Europa. De uitschakeling door Sjachtar Donetsk in de laatste voorronde van de Champions League is een domper, maar in de groepsfase van de Europa League (met West Ham United, Dinamo Zagreb en Rapid Wien) is ook veel eer te behalen.

Racing Genk heeft een jonge en talentvolle spelersgroep. “Het barst van de kwaliteit,” zegt Eiting. “Het moet alleen samenvallen. En het is de vraag of spelers individueel hun potentie kunnen waarmaken.”

Anderlecht's Lior Refaelov and Genk's Carel Eiting fight for the ball during a soccer match between KRC Genk and Sporting Anderlecht, Sunday 29 August 2021 in Genk, on day 6 of the 2021-2022 'Jupiler Pro League' first division of the Belgian championship. BELGA PHOTO JOHAN EYCKENS Beeld BELGA

Ambitie

Eiting zelf wil presteren met Genk, maar hij beschouwt de club als een zijpad in zijn loopbaan. “Het zou van weinig ambitie getuigen als ik er anders over zou denken.” Hij maakte deel uit van de selectie van Ajax die in het seizoen 2018-2019 uitgroeide tot een van de beste clubteams in Europa, dus de lat ligt hoog. “Ik heb bij Ajax geproefd van de Champions League en dat smaakt naar meer.”

Een terugkeer bij Ajax zat er na zijn korte verblijf in Huddersfield echter niet in. “Je haakt niet meer aan bij Ajax als je verhuurd bent geweest aan een club die lager speelt. Het niveau bij Ajax is zó gestegen de afgelopen jaren.”

Bij Genk speelt hij in een elftal dat vaak de bal heeft, dat wil aanvallen. “Dan kom ik wel in mijn kracht.” Met trainer John van den Brom treft hij een oude bekende. “Weet je wat grappig is? John heeft mij aangenomen als pupil bij Ajax. Toen was hij hoofd jeugdopleidingen van de club. Weet hij niks meer van, hoor.”

Eiting lacht. Zijn ogen dwalen nog eens over het veld en langs de lege tribunes van het Genk-stadion. Zijn nieuwe bestemming. Hij doorliep de hogeschool van Ajax, volgde een ‘stoomcursus’ in Engeland en is nu klaar voor de rest van zijn carrière. “Mijn reis is begonnen.”