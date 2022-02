Podcast Branie

‘Het wordt een uitdaging het Overmars-schandaal buiten Ajax-1 te houden’

Het lijken twee verschillende Ajaxwerelden. Enerzijds is er de organisatie, die op zijn grondvesten schudt vanwege de zaak-Overmars en hoe bestuurders zich erover uiten. Anderzijds is er het vlaggenschip, het eerste elftal, dat in blakende vorm steekt en in de voorbije week tweemaal met 5-0 pover een tegenstander uit de Nederlandse subtop heen denderde.