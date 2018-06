Het WK voetbal gaat van start

Zij kijken wel uit naar het WK

Dat Oranje niet meedoet is nog pijnlijk, maar nu het WK voetbal begint, is het wel zo leuk om in de kroeg voor een ander land te kunnen juichen. Maar voor wie? Australië, dat Bert van Marwijk als coach heeft? Of toch good old buurland België?



Najim El Yarchouhi (20) uit Slotervaart, volgt op ROC sport & bewegen en juicht voor Marokko. "Toen ik hoorde dat Marokko zich had gekwalificeerd voor het WK, voelde ik kriebels in mijn buik. Alsof je voor de eerste keer verliefd wordt - zo'n gevoel. Marokko is al zolang niet meer op het WK geweest. Het maakt mij niet uit als ze de poulefase niet overleven. Dat ze meedoen, maakt me al blij genoeg, al hoop ik natuurlijk op het beste."



