Het WK nadert: wie neemt Van Gaal mee naar Qatar?

PSV'er Xavi Simons heeft dit seizoen een vliegende start gemaakt in Eindhoven. Is het voldoende voor een plekje in de WK-selectie van Van Gaal? Beeld Getty Images

Over zestien dagen stappen Louis van Gaal en zijn manschappen het vliegtuig in om een gooi te doen naar de wereldtitel in Qatar. De bondscoach monstert deze weken zijn troepen voor de televisie, want wie mee wil ‘moet leveren’. De laatste goednieuws- en slechtnieuwsgesprekken zal Van Gaal voeren via FaceTime, want hij wil zijn spelers altijd in de ogen kunnen kijken.

Dat Stefan de Vrij in San Siro voor het eerst in twee jaar weer scoorde voor Internazionale – een schitterende kopbal tegen Sampdoria – was lekker voor de verdediger, maar voor Van Gaal zal het beter nieuws zijn dat de tik die Denzel Dumfries kreeg, geen nare gevolgen lijkt te hebben. De Vrij gaat toch wel mee.

En dat Virgil van Dijk voor het eerst in zijn loopbaan een wedstrijd met Liverpool verloor op Anfield Road; het zal Van Gaal een zorg zijn. Dat het uitgerekend een Nederlander was die Liverpool over de knie legde trouwens ook. Crysencio Summerville maakt een geweldige ontwikkeling door bij Leeds United onder manager Jesse Marsch, maar zijn naam komt niet voor op de shortlist voor het WK. Dat betekent dat alleen heel veel fysiek malheur bij de gevestigde namen nog een opening zou kunnen bieden.

Schaduwlijstje

De bondscoach heeft een kort schaduwlijstje, dat hij alleen lijkt aan te spreken als zijn vaste gezichten wegvallen. Sven Botman is indrukwekkend bij Newcastle United, waar manager Eddy Howe zijn verdediger bij een 4-0 tussenstand tegen Aston Villa rust gunde. Botman komt echter alleen in beeld als de zekerheidjes Nathan Aké en Daley Blind geblesseerd zouden raken. En dat weet Pascal Struijk ook. De verdediger van Leeds United deed het tegen de aanvalslinie van Liverpool beter dan zijn collega’s van Ajax, acterend vanaf de linkerkant in een viermansverdediging, maar de moordende concurrentie in de defensie van Oranje maakt een vliegticket voor de in Leidschendam opgegroeide verdediger onwaarschijnlijk.

De Bundesliga dan maar, waar Van Gaal zag dat Donyell Malen een basisplaats had bij Borussia Dortmund, al werd hij na een uur gewisseld. Ryan Gravenberch kreeg slechts een kwartiertje van Julian Nagelsmann, toen Bayern München al lang en breed had afgerekend met Mainz.

Centrale verdediger Micky van de Ven speelde de hele wedstrijd bij Wolfsburg, dat met 4-0 van VfL Bochum won. De linkspoot imponeert al geruime tijd op het hoogste Duitse niveau, maar Van Gaal heeft genoeg centrale verdedigers. Een tegenvaller voor Van Gaal waren de keuzes die Xabi Alonso, de nieuwe coach van Bayer Leverkusen, maakte. De voormalig Spaanse topspeler liet Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker na de midweekse slijtageslag tegen Atlético Madrid op de bank beginnen tegen Red Bull Leipzig. De Nederlanders vielen nog wel in en dus kon Van Gaal ze nog een halfuurtje aan het werk zien in een met Oranje vergelijkbaar spelsysteem 3-4-3.

Volledige flank belopen

Beide spelers zaten nog nooit bij Oranje, maar kunnen moeiteloos de volledige flank belopen. Vooral Frimpong mag nog hopen, omdat Van Gaal naast Dumfries van Internazionale nog een ander type back aan zijn selectie zou willen toevoegen. Frimpong is dat zonder twijfel, maar de voormalig speler van Manchester City en Celtic trainde nog nooit onder Van Gaal en daar tilt de bondscoach best zwaar aan.

Aan de linkerkant is er voor Bakker, die zich sterk heeft ontwikkeld in de Bundesliga, veel meer concurrentie met bijvoorbeeld Tyrell Malacia, Daley Blind en eventueel nog Nathan Aké, die bij Manchester City is uitgegroeid tot een steunpilaar.

En dan is het de vraag of vrijbuiter Noa Lang Van Gaal aan de lijn krijgt voor een goednieuwsgesprek. Trainer Carl Hoefkens van Club Brugge had zaterdag tegen Oostende geen basisplaats ingeruimd voor de aanvaller, die eerder in het met 0-4 verloren Champions Leagueduel tegen FC Porto wel mocht starten. Tegen Oostende kwam Lang pas na 67 minuten binnen de lijnen. Wat hem wel aan meer speeltijd zal gaan helpen, is dat Club Brugge na zijn invalbeurt de 2-2 stand omboog in een 4-2 zege.

Bliksemstart

Dat Xavi Simons het nu erg goed doet, maakt de concurrentiestrijd met Lang, Arnaut Danjuma (Villarreal) en Donyell Malen (Borussia Dortmund) wel spannend. De kenners zijn er allemaal wel uit: Van Gaal moet de jonge aanvaller van PSV belonen voor zijn bliksemstart in Eindhoven en meenemen naar Qatar. Nadeel voor Simons, die tegen NEC niet scoorde, is dat Van Gaal zich in zijn loopbaan als trainer nog nooit iets heeft aangetrokken van kenners en columnisten.

Brian Brobbey dan, die dit weekeinde samen met zijn medespelers van Ajax vrij was, terwijl concurrent Vincent Janssen namens Antwerp FC wel in actie kwam? Van Gaal was al eerder duidelijk: “De basisspelers van de kwalificatiecyclus en de Nations League hebben een plusje voor. Die hebben immers de volledige ontwikkeling meegemaakt.”

Spelers die daar niet bij waren, krijgen van Van Gaal ‘een minnetje’, maar: “Als een speler in grootse vorm is, ga ik hem natuurlijk meenemen.”

Wie dat leest, zal denken: Xavi Simons mag zijn koffer voor Qatar vast gaan inpakken.