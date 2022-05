Het was voor Ajax een seizoen dat liep als een trein – tot die trein bijna tot stilstand kwam

Ajax beleefde een turbulente voetbaljaargang, waarin keepersleed een grote invloed had op de resultaten. Buiten het veld oogstte de club meer verontwaardiging en hoon dan sympathie.

Terug naar 23 februari van dit jaar, Estadio da Luz, Lissabon. Benfica en Ajax zijn bezig aan een warming-up voor hun eerste ontmoeting in de achtste finales van de Champions League. Keeper Remko Pasveer is bijna klaar op het veld. Hij wil nog een paar ballen op zich afgevuurd krijgen en wenkt spits Sébastien Haller. De Franse spits schiet op doel, niet eens al te hard. Pasveer blokt de bal en daarbij knakt de wijsvinger van zijn rechterhand. “Het deed wel zeer. In de kleedkamer heeft de fysio er nog even naar gekeken. Tape om de vinger, pijnstiller erin. Er was geen sprake van dat ik niet zou keepen. Ik zat vol adrenaline. Tijdens de wedstrijd voelde ik die vinger wel stijver worden, maar je hebt geen tijd om daarbij stil te staan.”

Remko Pasveer (38) is bezig aan een geweldig seizoen, zijn eerste in dienst van Ajax. Al vroeg in de competitie – na drie wedstrijden – vervangt hij Maarten Stekelenburg. De eerste doelman moet een heupoperatie ondergaan. In zijn eerste Champions Leaguewedstrijd tegen Sporting Lissabon maakt Pasveer nog wel een inschattingsfout die tot een tegentreffer leidt, maar Ajax wint met 5-1. Daarna groeit de Tukker in zijn rol en stilaan krijgt hij ook de complimenten.

Ajax zet in de eredivisie en in de Champions League een geweldige reeks neer. Defensief staat het elftal als een huis. Pasveer houdt in 17 van de 20 competitieduels de nul. De ploeg lijkt op een eredivisierecord af te stevenen. In de Champions League pakt Ajax daadwerkelijk een record: alle zes groepswedstrijden tegen Borussia Dortmund, Sporting en Besiktas worden gewonnen. Daarin is nog nooit een Nederlandse club geslaagd – óók het Ajax van Louis van Gaal niet, dat in 1995 de cup won.

In de lappenmand

Aanvallend is Haller een belangrijke gids in het succes, hij scoort in alle zes duels minimaal één keer. Ook Pasveer kent een sterke Europese campagne. Hij verdedigt vijf keer het doel en schittert in de thuiswedstrijd tegen Dortmund (4-0), waarin hij topspits Erling Haaland met enkele fraaie reddingen van een doelpunt afhoudt.

Alleen in de uitwedstrijd tegen Besiktas geeft trainer Erik ten Hag de voorkeur aan Andre Onana. Pasveer: “Ik was daar pissig over. We zaten in een flow, ik wilde dat vasthouden. Maar ik begreep de gedachte van de trainer ook wel weer. Jay Gorter keepte geregeld in Jong Ajax, maar Onana moest ook ritme opdoen, voor het geval dát.”

Wat op dat moment niet voorstelbaar lijkt, gebeurt toch. Na Stekelenburg en Pasveer belandt ook Gorter in de lappenmand. Hij blesseert zich nota bene in dezelfde warming-up als Pasveer, in het Portugese stadion van het licht. De veelbesproken en felbekritiseerde Onana moet Ajax na zijn dopingschorsing in de belangrijkste fase van het seizoen uit de brand helpen.

Grensoverschrijdend gedrag

Het is een turbulente periode voor de club. Tweeënhalve week voor de eerste wedstrijd tegen Benfica, op zondagavond 6 februari, iets voor half twaalf, verstuurt Ajax een persbericht per mail: technisch directeur Marc Overmars vertrekt per direct bij Ajax. Overmars heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag tegenover meerdere vrouwelijke collega’s. Hij stuurde hen onder meer dickpics, foto’s van zijn geslachtsdeel. Na overleg met de raad van commissarissen over zijn obscene gedrag stapt Overmars zelf op.

In de nasleep van de affaire krijgt vooral algemeen directeur Edwin van der Sar veel kritiek: eerst is hij lange tijd onzichtbaar en vervolgens laat hij zich – vooral voor de camera – onhandig uit. Hij heeft niet alle feiten goed op een rij en zijn woordkeuze is uiterst ongelukkig. Ajax is de regie kwijt in een zaak die wereldwijd de aandacht trekt.

De communicatie laat te wensen over, niet alleen bij Van der Sar en ook niet alleen in de kwestie-Overmars. Of het nu gaat om de vier met corona besmette spelers die Ajax tegen de regels in van Portugal naar Nederland laat vliegen, of de wijze waarop trainer Erik ten Hag reageert op de affaire van (oud-)Ajacied Quincy Promes, die niet alleen wordt verdacht van moord, maar ook van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie – de club oogst meer verontwaardiging en hoon dan sympathie.

Theatrale gedragingen

Het is voelbaar op de tribunes tijdens uitwedstrijden. Ajax heeft in den lande toch al niet bepaald de gunfactor, maar nu wordt de club extra kritisch bejegend. Het gaat niet meer over de goals en assists van Dusan Tadic of de dribbels van Antony, maar vooral over de theatrale gedragingen van de twee aanvallers.

Er wordt hier en daar gesuggereerd dat het wangedrag van Overmars en zijn vertrek zijn weerslag zal hebben op het spel en de prestaties. Daar blijkt in eerste instantie niets van. Drie dagen nadat de directeur zijn kantoor in de Johan Cruijff Arena heeft leeggeruimd, maakt Ajax in hetzelfde stadion in de kwartfinales van de KNVB-beker gehakt van Vitesse: het wordt 5-0. En weer drie dagen later gaat ook FC Twente eraan, met dezelfde cijfers. Het is de meest voorkomende uitslag dit seizoen: Ajax wint acht keer met 5-0. Pasveer: “In de groep, in de kleedkamer, heb ik niks gemerkt van het vertrek van Overmars. Voor de club kan het op lange termijn misschien z’n sporen nalaten, maar op het groepsproces heeft het geen enkele invloed gehad. Nul.”

Vol vertrouwen leeft de selectie toe naar de wedstrijden tegen Benfica, een plek in de kwartfinale van de Champions League lonkt. Maar in Lissabon ‘knakt’ er iets. Eerst de vinger van Pasveer, daarna krijgt ook het geloof in een goede afloop een kleine knauw. Ajax heeft niet de controle over de wedstrijd, zoals het die in elke groepsfase wel steeds had. Het duel eindigt in 2-2. Pasveer verwijt zichzelf het laatste doelpunt. “Ik had dat schot lichtjes willen aanraken, zodat de bal over de lat zou gaan, maar ik raakte de bal vol met de palm van mijn hand. Daardoor vloog hij recht de lucht in en kon de inlopende spits de bal inkoppen.”

Zware blessure

Pasveer verschuilt zich niet achter zijn blessure. “Dat zou wel heel makkelijk zijn. Bovendien was het mijn andere hand.” Bij terugkeer in Nederland blijkt zijn vinger gebroken. Een operatie is noodzakelijk. Einde seizoen.

Ten Hag moet terugvallen op Onana. De Kameroener haalt niet het niveau van voor zijn dopingschorsing. De cijfers liegen niet: Onana krijgt in zes duels in de eredivisie tien goals om zijn oren – en daar zitten een paar houdbare ballen bij. In de return tegen Benfica is hij (mede) schuldig aan het enige doelpunt van de wedstrijd. Pasveer ziet het op de tribune met lede ogen aan. Een frustrerende avond noemt hij het. “Die uitschakeling in de Champions League is een enorme klap geweest voor de ploeg. We waren aan zo’n geweldige reeks bezig, we blaakten van het vertrouwen. Als het dan ineens twee of drie keer minder gaat en je verliest voor het oog van de wereld een wedstrijd die je niet hoeft te verliezen, dan brokkelt dat vertrouwen af. De vibe was weg.”

Pasveer baalt. “Ik kreeg de zwaarste blessure in mijn carrière op het slechtst denkbare moment. Ik was op dreef, de samenwerking met de achterhoede verliep geweldig. Ik had Jurriën Timber en Lisandro Martínez voor me, allebei jonge gasten. Ik was veel met ze bezig tijdens wedstrijden: praten, coachen, de boel neerzetten. Preventief keepen. Ze durfden steeds meer vooruit te verdedigen, waardoor we tegenstanders onder druk konden houden. Met Andre Onana kwam er een ander type keeper op doel. Hij is enorm getalenteerd, maar omdat hij lang niet had gekeept, was hij vooral op zijn eigen prestatie gericht. Daarbij had hij issues met de club en later ook met de supporters. Er werd op dat moment meer gevraagd van de verdedigers, vooral in dat coachende gedeelte, het organiseren.”

Waardering

Ajax blijft op wilskracht overeind, rijgt de overwinningen moeizaam aaneen. Niet Onana, maar de weer herstelde Stekelenburg staat in de laatste weken onder de lat. Pasveer: “Geweldig voor Maarten. De cirkel was rond, want hij keepte ook de eerste drie wedstrijden. En als ik voor mezelf spreek: ik baal dat ik niet op het veld stond op het moment dat we kampioen werden, maar ik heb een grote bijdrage kunnen leveren aan de schaal. En ik voel de waardering ook.”