Het was onmogelijk om Wales-Oekraïne los te zien van de oorlog

Het was onmogelijk om de wedstrijd Wales-Oekraïne los te zien van de oorlog. Daarom was het einde zo ontroerend: Bale die tegenstanders feliciteerde, de Oekraïense spelers die hun supporters bedankten, de voetballers van Wales die zich daarbij aansloten en ten slotte de fans van Wales die Oekraïne toejuichten.

Yarmolenko stond op een of andere manier model voor dit alles: het gracieuze winnen van Wales en het waardige verliezen van zijn team. Yarmolenko die in eigen doel had gekopt, na de zoveelste succesvolle vrije trap van Bale. Yarmolenko die waarschijnlijk een penalty had verdiend. En Yarmolenko die de pech had op de beste tackle van de avond te stuiten, die van Davies, toen hij op het punt stond gelijk te maken. Na afloop speelde zich op het gezicht van Yarmolenko het treurspel opnieuw af, terwijl hij troost bij de supporters zocht.