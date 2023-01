Het was nog steeds een enorme puinhoop bij Ajax

Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Mohammed Kudus

Telkens als Ajax met het middenveld Berghuis, Klaassen, Taylor speelt zullen ze aan arrogantie ten onder gaan. Voor omschakelen zijn ze allemaal te fijn gebouwd, hoewel Klaassen best wil maar de snelheid mist. Taylor en Berghuis laten met alle plezier gaten vallen waarin Leopardtanks doorheen kunnen. Taylor hoort klaarblijkelijk nooit van iemand dat hij als dienstbare frontsoldaat een positie in het profvoetbal zal kunnen bekleden. Niet als de veldheer die hij denkt te zijn. Kudus hoort bij Ajax de man te zijn. Het wordt tijd dat zijn medespelers het eens gaan inzien. En hij moet op tien spelen, omdat hij technisch verreweg de beste optie op die plek is. Het grote lichtpunt tegen Excelsior was Kudus dus. De pikzwarte diepte werd in de eerste helft bereikt met een middenveld zonder hersens, werklust, balans en discipline. Een enorme puinhoop was het.

Mohammed Kudus. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Luister onze Ajaxpodcast Branie