Het was jammer dat Tuchel en Conte uit elkaar werden gehaald

Een 4 voor Antonio Conte

In principe was het jammer dat Tuchel en Conte na de wedstrijd Chelsea-Tottenham Hotspur uit elkaar werden gehaald. Als twee psycho’s elkaar proberen af te maken, wint de mensheid. Tuchel, nota bene universitair opgeleid, leek de meest doorgedraaide. Hij is ook veel te mager wat niet wijst op een blakende mentale gezondheid. Conte was meer de straatvechter, de persona die we van hem gewend zijn. Omkoping en dopinggebruik zullen altijd aan hem blijven kleven. Een potje matten met iemand die ze bij hem in de wijk ‘de professor’ zouden noemen past bij hem als epo bij het Juve van de jaren negentig. Het wordt interessant om te zien wanneer Conte en zijn eveneens Italiaanse td zich gaan realiseren dat ze een ‘type Bergwijn’ nodig hebben. Schamele voorhoede zagen we nu. De aankoop van Raheem Sterling door Chelsea leek een meesterzet.