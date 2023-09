Het was duidelijk dat AZ het ging afleggen tegen de met stierenbloed gevoede jongensmannen van Boca Juniors

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Wouter Goes

Ik dacht even te kijken naar Boca-AZ om dan vlug naar Netflix of het tennis te zappen. Maar de wedstrijd in Buenos Aires bleek me te boeien. Ik zag een gevecht tussen blonde jongens uit stabiele gezinnen in het sloten- en weilandengebied van Noord-Holland, fietsjes op het grindpad voor de deur, althans zo stelde ik het me voor, en gasten die knokten voor hun leven en dat van hun familie. Zij vochten voor een bestaan, die blonde jongens beoefenden een sport. Dat dit de stijlfiguur van de overdrijving is, weet ik. Toch zeg ik het niet zomaar. Van meet af aan was duidelijk dat AZ Onder 20 het ging afleggen tegen die met stierenbloed en rauw vlees gevoede jongensmannen. Uiteindelijk nam AZ penalty’s en probeerden de Bocakerels de bal door het net te pegelen. De winnaar stond bij voorbaat vast.

Wouter Goes. Beeld Pro Shots/Vincent de Vries

