Het voordeel van Heitinga is het verdwijnen van Bosz achter de horizon

Een 4 voor Todd Boehly

Niet alle Amerikanen zijn gek. Boehly wel ja. Deze snijboon, wiens vermogen op ruim 5 miljard dollar wordt geschat, wat misschien net niet genoeg is om een Titanic als Chelsea van de ondergang te redden, voerde nota bene zelf een telefoongesprek met Nasser Al-Khelaïfi van PSG over de huurdeal van Ziyech, terwijl hij misschien iets weet van honkbal maar totaal niets van voetbal. Hij betaalde 120 miljoen voor Enzo Fernández, wiens marktwaarde net na het WK werd geschat op 55 miljoen.

Voor Boehly bestaat kennelijk zijn hele bezit uit fuck you money. De Argentijnse middenvelder is het bedrag niet waard. Het is zelfs afwachten of de 55 miljoen van 22 december niet een te hoge WK-bonus in zich draagt, een toernooi waarin hij gewoon begon op de bank, hè. Weet iemand nog iets geweldigs wat hij in Qatar heeft verricht behalve het redelijke doelpunt tegen Mexico, geen hoog- maar een gemiddeld standje dat we hier in de eredivisie elke week wel een keer voorbij zien komen? Die van Rensch tegen Excelsior was bijvoorbeeld mooier. Boehly is een kneus met de machtshonger van dien, gedeeld eigenaar van de Dodgers, de Lakers, Rolling Stone en niet in staat om een simpele huurdeal van een van zijn voetballers, waarmee hij zich persoonlijk heeft bemoeid, mind you, rond te krijgen.

Dit betekent niet dat alle Amerikanen gek zijn. De club Marseille is eigendom van Frank McCourt, die vrij snel Pablo Longoria benoemde tot technisch directeur en onlangs tot president van de club, met voetbal als een van zijn kerntaken (in Los Angeles is McCourt overigens minder populair). Longoria was scout voor Atalanta, succesvol hoofdscout van Sassuolo, voordat Juventus en even later McCourt zich meldden. Marseille kocht voor acht miljoen euro de grote ontdekking van het WK, Azzedine Ounahi. Wie heb je als supporter liever in je team: Ounahi of Fernández? Verder is Marseille al tien wedstrijden ongeslagen, negen gewonnen, één gelijk. Kampioenuhhh.

Chelsea-eigenaar Todd Boehly smijt met geld. Beeld ANP/EPA

Een 9+ voor Eduardo Camavinga

Het was Deschamps die Camavinga voor het eerst linksback zette, tegen Tunesië op het WK geloof ik. Ancelotti was niet zover gekomen in zijn loopbaan als hij niet altijd goed had opgelet. Tegenwoordig staat Camavinga linksback bij Real Madrid. Hoe hij dat doet? Fantastisch. Donderdagavond heb ik anderhalf uur genoten van zijn technische superioriteit en het onvermoeibare opstomen langs de lijn en soms, als modern snufje, aan de binnenkant van Vinicius.

De grote specialiteit van de linksback die zich ook tijdens wedstrijden permanent vernieuwt, is het benutten van de schoenzool over de bal. Niemand is zo goed in staat een tegenstander uit te spelen door de bal van de zool naar de hak te trekken en omgekeerd. Meestal vielen ze om, de simpele zielen van Valencia. Toen Tchouameni erin kwam werd het helemaal bal. De invaller naar voren, Camavinga mannetje lokken en vriendje aanspelen. Het veld werd ter plekke betegeld tot straat.

Eduardo Camavinga blijkt een geweldige back. Beeld AFP

Een 7 voor John Heitinga

Het is afwachten maar het voordeel van het tekenen van Heitinga is het verdwijnen van Bosz achter de horizon. Niet dat Ajax verdedigend potten brak in de eerste helft tegen Excelsior. Men had het na afloop over de backs. Mag ik wijzen op het tergend instabiele middenveld? De enige met een aanvaardbaar arbeidsethos is Davy Klaassen die helaas altijd met vertraging achterin arriveert. Dan staan Taylor en Berghuis nog om te kijken.

John moet nog eens een blik werpen op zijn middenveld. Beeld Pro Shots/Stanley Gontha

