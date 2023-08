Het voetbalseizoen start weer bij Het Parool. Dit jaar zonder GoalAlert

De Eredivisie begint 11 augustus en bij Het Parool zit je vooraan om alles te volgen rondom Ajax. We houden je op de hoogte via liveblogs, wedstrijdverslagen, interviews en podcasts. Het enige dat komend seizoen verandert is GoalAlert. Video’s van de doelpunten zullen niet meer in de app via een pushbericht worden verstuurd.

Onze verslaggevers houden je natuurlijk wel op de hoogte van de ontwikkelingen in het voetbal en in het bijzonder van Ajax. Daarnaast is vanaf 14 augustus de wekelijkse podcast Branie weer terug. Branie is iedere maandag om 12.00 uur te beluisteren via Parool.nl en in de app.