Toen Erik ten Hag net begonnen was aan zijn eerste volledige seizoen als Ajaxtrainer stelde hij, bij afwezigheid van Matthijs de Ligt, Daley Blind en Frenkie de Jong als centrale verdedigers op tegen PSV.

“Dit kan niet waar zijn,” stamelden de Ajaxfans in het uitvak, op Twitter, in hun appgroepen: een verdedigingshart zonder mandekker of kopkracht. Tegen Luuk de Jong.

Het was wel degelijk waar. Ajax ging met 3-0 de bietenbrug op. Dat was 23 september 2018. Niet lang daarna speelde de lange, kopsterke mandekker Max Wöber tegen Robert Lewandowski van Bayern München zijn beste wedstrijd als Ajacied.

In Sittard leek het debuterend hoofdtrainer Alfred Schreuder een goed idee om Dusan Tadic als ‘uitzakkende’ spits te laten spelen en Daley Blind als middenvelder. Collectieve zucht van de aanhang. Het werkte ook nu weer voor geen meter.

Het verschil tussen Ten Hag en Schreuder bleek na afloop. Ten Hag wilde destijds van geen fout weten en beantwoordde elke vraag in die richting met vinnig hoofdschudden en een ijzig ‘neen’. Schreuder, daarentegen, antwoordde kalm: “Ik dacht dat dit kon, maar het lukte niet. Ik leer hier ook van.”

De moraal van dit verhaal? Was die er maar. Fijne mensen die een fout toegeven, worden niet per se de succesvolste trainers. Soms ook wel, trouwens.

Stijfkop Ten Hag wilde nog weleens luisteren naar zijn kundige, zelfgekozen assistent Alfred Schreuder, zoals Gerard van der Lem ooit de enige was die met een vijltje heel voorzichtig de scherpste randjes van Louis van Gaal mocht toucheren.

Daarom heb ik tijdens Fortuna-Ajax toch even gegoogeld wie toch die man was die in Sittard naast Schreuder zat. Voor wie in de zomerstop, net als ik, een paar weken niets over Ajax wil lezen: dat was de Duitser Matthias Kaltenbach (37), aanvallend strateeg uit de regio Freiburg/Hoffenheim. De Alfred Schreuder van Alfred Schreuder, zo valt althans te hopen.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie en schrijft een column over Ajax.

Reageren? m.pot@parool.nl.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: