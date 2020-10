Het succes van het on-Italiaans aanvalslustige Atalanta Bergamo

De Nederlandse Sam Lammers (tweede van links) speelt bij Atalanta in de aanval. Beeld AFP

PSV was op zijn zachtst gezegd niet blij met de transfer van Sam Lammers naar Atalanta Bergamo. De beloftevolle spits uit eigen gelederen stond in Eindhoven op het punt van doorbreken. Lammers zou in de voetsporen treden van Luuk de Jong. Maar de Italiaanse club die zo verrassend de kwartfinales van de Champions League had gehaald, reed PSV een maand geleden hard en onverwacht in de wielen.

Lammers is niet de eerste speler uit de eredivisie die door Atalanta is aangetrokken, maar met 10 miljoen euro wel de duurste. Hans Hateboer (FC Groningen) kostte 340.00 euro, Robin Gosens (Heracles) 700.000 en Marten de Roon (Heerenveen) 1,3 miljoen. De drie ontwikkelden zich bij Atalanta tot international. Hateboer en De Roon spelen in Oranje, Gosens – hij heeft een Duitse moeder – debuteerde onlangs voor het Duitse nationale elftal.

De pijlers onder het succes van Atalanta: een goede jeugdopleiding, een uitstekende scouting en een revolutionaire trainer. Gian Piero Gasperini (62) smeedde vanaf 2016 aan een ijzersterk collectief, waarin niemand een sterrenstatus heeft. Hij verfijnde een speelwijze met vijf verdedigers waarvan Hateboer en Gosens als backs de hele flank bestrijken. Atalanta is de witte raaf van de Serie A, óók vanwege de aanvalslust van Gasperini. Zijn adagium: goed verdedigen maakt je minder kwetsbaar, maar je moet aanvallen om te kunnen winnen.

De trainingen van Gasperini zijn geen bezigheidstherapie. Hij vindt dat spelers horen te lijden en te vechten. Er wordt veel gelopen en weinig gelachen. De Roon: “We zijn de laatste jaren enorm gegroeid. We eindigden vorig seizoen als derde in de Serie A en we haalden de kwartfinales van de Champions League.”

Grootste pijn

In de achtste finales van het toernooi won Atalanta overtuigend van Valencia, daarna kreeg het coronavirus Europa in zijn greep. Vooral Bergamo werd hard geraakt. Gasperini werd ook ziek. “Het sportieve hoogtepunt van de club en deze stad is samengevallen met de grootste pijn die Bergamo heeft gekend,” zei de trainer. In augustus werd de Champions League hervat en verloor Atalanta in de kwartfinales van Paris Saint-Germain, dat in de slotminuten een 1-0 achterstand omboog in een 2-1 zege.

Atalanta is dit seizoen wisselvallig begonnen. De club verloor de laatste twee competitiewedstrijden, maar won tussendoor in Denemarken wel overtuigend van Midtjylland: 0-4. Vanavond treft Ajax de Italiaanse opponent in Groep D van de Champions League in Bergamo. Gasperini, inmiddels ereburger van de stad, verwacht een open wedstrijd, tegen een tegenstander die ‘met veel spelers aanvalt’. “Toch is Ajax een uitgebalanceerd elftal, dat heb ik tegen Liverpool gezien. Voor mij is de club dan ook een referentiepunt, een voorbeeld. Een laboratorium van efficiënte ideeën.”

De Roon moet de wedstrijd missen vanwege een liesblessure, maar volgens Hateboer is Atalanta dit seizoen misschien nog wel iets sterker dan in het zo succesvolle vorige seizoen. Met de komst van de 23-jarige Lammers heeft de club er in elk geval een potentiële topspits bij.

Dennis Haar werkte als coach van Jong PSV in het seizoen 2017-2018 nauw samen met Lammers. “Sam had de pech dat hij als talent Luuk de Jong vóór zich had. Natuurlijk baalde hij daar wel eens van. Het is ook moeilijk als je op zondag op de bank zit bij het eerste tegen Feyenoord in een volle Kuip en dat je dan op maandag zelf mag spelen voor tweehonderd man. Maar Sam stelde nooit teleur. In het veld was hij de liefhebber. Hij scoorde vaak en prachtige goals. Hij is technisch sterk en volmaakt tweebenig. Penalty’s nam hij soms met links, soms met rechts.”

Doorbraak Lammers

In twee seizoenen maakte Lammers 24 goals voor Jong PSV. Er zaten veel scouts voor hem op de tribune. Haar: “Spelers die net buiten de boot vallen bij een club als PSV, daar zit de halve eredivisie achteraan.” Maar niet alleen de halve eredivisie; óók de scouts van Atalanta Bergamo. In het seizoen 2018-2019, waarin Lammers werd verhuurd aan Heerenveen (19 doelpunten, 5 assists), nam directeur voetbalzaken Gabriele Zamagna van Atalanta zelf de moeite om Lammers te bekijken.

De doorbraak van Lammers bij PSV bleef vorig seizoen uit vanwege een zware knieblessure, waarna Zamagna in de voorbereiding op dit seizoen toesloeg. Volgens Ajaxtrainer Erik ten Hag een goede keuze van de Italiaanse club. “Sam Lammers is een slimme spits, een goed aanspeelpunt die oog heeft voor de spelers om hem heen en die zelf makkelijk scoort. Atalanta heeft een goede scouting en een goed transferbeleid. De club haalt geen gearriveerde spelers, maar kijkt naar de potentie van voetballers en of zij passen bij de speelwijze van trainer Gasperini. Dat betaalt zich uit.”

Volg Atalanta - Ajax vanavond vanaf 21.00 in ons liveblog.