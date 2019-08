Het standbeeld van Cruijff is slechts het begin in Barcelona

Jordi Cruijff wijst naar het standbeeld van zijn vader Johan. Beeld REUTERS

De emoties waren tot ver buiten Camp Nou voelbaar. Danny Cruijff greep de arm van zoon Jordi en fluisterde tegelijk tegen Barcelonapresident Josep Bartomeu: “Gracias.” Een fractie eerder was, midden op het plein bij het beroemde stadion, een houten muur met de tekst ‘Salid y disfrutad’ geopend. De in Catalonië beroemde tekst van Johan Cruijff toen zijn spelers in 1992 de kleedkamer van Wembley verlieten voor de later gewonnen Champions Leaguefinale tegen Sampdoria: ‘Ga en geniet’.

Nu betekende het de ondersteuning van de live door Barcelona TV uitgezonden onthulling van het bronzen beeld van de beste Nederlandse voetballer ooit. Zoals Bartomeu twee jaar eerder al had aangegeven staat het beeld op een plek die iedere bezoeker van Camp Nou moet kunnen zien. Ook nog eens recht tegenover ingang nummer 14. Het 2,55 meter hoge kunstwerk, met daaronder een sokkel van 1,20 meter, raakte de aanwezigen dan ook vol.

Of het nu Patrick Kluivert (hoofd opleidingen Barcelona) of oud-speler Carlos Puyol betrof, iedereen was diep onder de indruk. Of zoals Jordi Cruijff het namens de familie verwoordde: “Dat dit mooie beeld op deze plek staat is een enorme eer. Hiermee symboliseert de club de waarde van mijn vader voor FC Barcelona. Dat koesteren wij.”

Naast het podium glom kunstenares Corrie Ammerlaan van trots. In 1999 vervaardigde de Rotterdamse de beeldentuin in het KNVB Sportcentrum van het Oranje van de Eeuw, met daarin ook een bronzen kunstwerk van Cruijff. Ze was dan ook stomverbaasd toen ze twintig jaar later opnieuw verzocht werd om een beeld van de voetbalicoon te maken.

De reden? De keuze voor een Catalaanse kunstenaar lag zo gevoelig dat FC Barcelona besloot om de opdracht een symbolische waarde te geven. Dus ging Ammerlaan met de eer strijken, om zo de band tussen de club en Nederland te symboliseren, terwijl tegelijk een lokale kunstenaarsoorlog werd voorkomen.

Nog een jaar zal het imposante beeld in Camp Nou te zien zijn, daarna verhuist het voor vier jaar naar La Masia, de in de schaduw van het stadion liggende jeugdinternaat van FC Barcelona. Op de kruising van twee wegen rond het beroemde complex zal Cruijff dan richting de tribunes wijzen. Tot de verbouwing van Camp Nou (er komt een extra ring bij) voltooid is en het kunstwerk weer op de huidige plek terug kan worden gezet.

Het is niet uitgesloten dat tegen die tijd ook het adres van Camp Nou veranderd is in ‘Calle de Johan Cruyff’; wat ook onderdeel is van de hommage aan de grootste voetballer uit de clubgeschiedenis.

Die dinsdag een vervolg krijgt met de opening van het jeugdcomplex, waar Ajax onder 19 maandag al mocht trainen. Het team van John Heitinga, dat de openingswedstrijd tegen Barcelona onder 19 speelt, wist niet wat het overkwam. Heitinga: “Dit is niet normaal. De velden zijn biljartlakens en overal zie je wel iets wat met Cruijff te maken heeft. Heel indrukwekkend.”

Kortom, de onthulling van het beeld was slechts het begin. Wordt vervolgd.