Het spel van Ajax bevat een weeffout

Haller, die zeven goals maakte in de Champions League, kwam weer niet tot scoren in de eredivisie. Beeld ANP

Op een zinderende Champions Leagueavond in Dortmund volgde een tenenkrommende eredivisiewedstrijd in Amsterdam. Go Ahead Eagles groef zich in, Ajax had niet het vernuft en de geestdrift om de paarse muur te slechten.

Ajax heeft weer net zoveel verliespunten als PSV: negen. Feyenoord kan de twee koplopers zelfs passeren op de ranglijst als de inhaalwedstrijd tegen Heracles gewonnen wordt. Waar Feyenoord met Cyril Dessers een spits achter de hand heeft die om de haverklap in de extra tijd het winnende doelpunt maakt, hebben de invallers van Ajax op belangrijke momenten geen meerwaarde.

Tegen FC Utrecht ging de wedstrijd in de slotfase zelfs verloren (0-1). Dat had nu ook gekund, maar Remko Pasveer redde vijf minuten voor tijd bekwaam op een schot van Marco Cardona.

Mohamed Daramy en Danilo, zondagavond twee van de vijf invallers, hadden het duel voor Ajax kunnen en moeten beslissen. Na een kopbal van Lisandro Martínez had Danilo de rebound voor het inschieten, maar keeper Warner Hahn stopte de inzet. Ajax had na rust voldoende kansen om de zege veilig te stellen. Davy Klaassen kopte op de paal. Een schot van Martínez werd ternauwernood gekeerd door Hahn. En Daramy kreeg dus een vrije schietkans in het zestienmetergebied, maar de vleugelspits raakte de bal maar half.

Liflafjes

Het doel van Go Ahead werd belegerd, maar Ajax weigerde de trekker over te halen. Te veel liflafjes, te weinig daadkracht en overtuiging. Ajax zal snel op zoek moeten naar een manier om dergelijke eenzijdige duels snel te beslissen.

Het zal ook een mentale kwestie zijn. Na het energieslurpende duel in Dortmund en het feest in het Westfalenstadion, konden de Amsterdammers het ritme zondagavond niet vinden. Het duurde een halfuur voordat Ajax iets van een fatsoenlijke aanval op de mat legde. Via Mohammed Kudus en Dusan Tadic belandde de bal bij Sébastien Haller, die alleen zijn knie ertegen aan kreeg.

Kudus was een verrassende naam in de basisopstelling. De Ghanees kreeg de voorkeur boven Ryan Gravenberch. Ook Davy Klaassen, die woensdag als invaller de 3-1 maakte tegen Borussia Dortmund, begon aan het duel met het gepromoveerde Go Ahead. Steven Berghuis zat op de bank. De keuze om Klaassen en Kudus te laten spelen, was een tactische. “Ik wil twee lopende nummers 10 hebben,” verklaarde trainer Erik ten Hag.

Wonden likken

Kudus speelde een ongelukkige wedstrijd. De fysiek sterke middenvelder had te weinig (bewegings)ruimte om het elftal te kunnen helpen. De opponent, vrijwel voortdurend met elf spelers achter de bal, stond slechts kleine kiertjes en gaatjes toe. Zelfs de aalvlugge Antony liep zich op de rechterflank keer op keer vast. Oud-Ajacied Bas Kuipers maakte de Braziliaan het leven zuur.

Ajax likte de wonden na een teleurstellende avond, en niet de eerste dit seizoen. Als de ploeg die in de Champions League zoveel lof oogst in de eredivisie in dit tempo punten blijft verspelen, komt de landstitel op de tocht te staan.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: