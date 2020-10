Het rommelt weer bij voetbalclub Zeeburgia: mag de voorzitter blijven?

Beeld Het Parool

Simpel gesteld zijn er twee machtsblokken bij Zeeburgia in Oost: aan de ene kant staat voorzitter Marianne van Leeuwen, die sinds 2014 deze functie vervult, aan de andere kant staat Mike Kolf, de grote man achter de geroemde jeugdopleiding, die al honderden talenten bij betaald voetbalclubs bracht. Communicatie tussen de twee is er nauwelijks.

Tijdens de digitale ledenvergadering van donderdagavond moet blijken of Van Leeuwen nog langer aanblijft als voorzitter. Als het aan een deel van de jeugdtrainers onder leiding van Mike Kolf ligt, pakt ze haar biezen. En wel meteen. Zelf voelt ze zich genoeg gesteund om tot 2023 aan te blijven.

De macht van Kolf is groot. “Mike is Zeeburgia en Zeeburgia is Mike” wordt regelmatig gezegd op het sportcomplex. Trainers zijn voor hun positie afhankelijk van hem en vaders van voetballende kinderen willen hem te vriend houden. Kolf wordt gezien als een soort Petrus, als poortwachter van de voetbalhemel: hij kan talentvolle zonen brengen bij de jeugdopleiding van Ajax. Kolf claimt aandeel te hebben gehad in de loopbanen van profs als Luciano Narsingh, Kenny Tete en Ryan Gravenberch.

Volgens ingewijden verklaart dat in eerste instantie ook waarom van Van Leeuwen voorzitter wilde worden van Zeeburgia. Twee zoons van Van Leeuwen speelden tot 2018 in de jeugd van Zeeburgia, volgens de voorzitter hadden haar oogappels een glansrijke carrière in het vooruitzicht. De jeugdtrainers zagen dat anders. Het leidde tot strubbelingen tussen Kolf en Van Leeuwen. Laatstgenoemde lacht deze zienswijze weg als haar om een reactie wordt gevraagd.

‘Vieze spelletjes’

Oudgediende en clubman Loek Teeseling (72) stapt donderdagavond naar voren om leden op te roepen haar weg te stemmen. Trainers beschuldigen Van Leeuwen van ‘vieze spelletjes’, een coup waarbij ze op een slinkse manier probeerde van Kolf af te komen. “Als Kolf vertrekt, is het binnen drie jaar afgelopen met Zeeburgia. Van Leeuwen draait de club de nek om. Kolf heeft deze club groot gemaakt. Toen hij eind jaren negentig kwam, was Zeeburgia op sterven na dood. Als hij gaat, gaan alle trainers met hem mee.”

Teeseling en de trainers wijzen op twee voorvallen uit de recente clubgeschiedenis. Van Leeuwen zou in 2018 vier betrokkenen bij de club achter de rug van Kolf om hebben benaderd om aan haar kant te komen staan. Een van hen kon dan de functie van hoofd jeugdopleiding krijgen, zodra Kolf de deur uit was. Die persoon liet dit aan Kolf weten, waarna de bom barstte.

Een nieuwe poging tot het lozen van Kolf volgde dit voorjaar, toen Van Leeuwen en vicevoorzitter Huub Wilbrink een toekomstplan presenteerden, waarin werd benadrukt dat de rol van Kolf was uitgespeeld. ‘Zo wilden we bijvoorbeeld samen met ons Hoofd Opleiding gaan werken aan zijn opvolging op termijn,’ schreven Van Leeuwen en Wilbrink op de website van de club. Volgens mensen binnen de club stond in het plan dat Kolf nog maximaal drie jaar mocht blijven. Volgens Van Leeuwen ging het over de veel langere termijn. De overige leden van het bestuur stonden niet achter deze visie, waarop Van Leeuwen en Wilbrink hun vertrek aankondigden. Daar kwamen ze enkele maanden later op terug.

Continuïteit

Van Leeuwen ontkent de aantijgingen. “Er is nooit een plan geweest om Kolf buiten de deur te zetten. Hij was belangrijk voor onze club en is dat nog steeds, als opvoeder en als opleider. Het enige wat ik belangrijk vond, was de continuïteit binnen de vereniging. De hele structuur moet niet omvallen als Kolf vertrekt.”

Over de macht van Kolf: “In elke organisatie heb je een eindverantwoordelijke, Kolf is dat binnen onze jeugdopleiding. Hij vangt de meeste wind. Maar Kolf werkt ook samen met eindcoördinatoren, die ook verantwoordelijk hebben. Hij doet het niet alleen.”

Het vorige bestuur, onder leiding van Rob Theunisse, vond de macht van Kolf binnen de jeugdopleiding ook te groot en wilden van hem af. De club was in de ogen van de voorzitter te veel doorgangshuis en te weinig vereniging. Een andere aanleiding was een brief van de KNVB. De bond had drie klachten ontvangen over intimidatie van Kolf en een van zijn trainers. Twee van die drie klachten waren afkomstig van voetbalmoeders die wezen op onzedelijk gedrag.

Na uitgebreid onderzoek van de recherche werden de beschuldigingen niet bewezen verklaard. Burgemeester Eberhard van der Laan stuurde als baas van het politiekorps een brief naar Kolf met excuses. Bij de club kwamen honderden leden in opstand als steun voor Kolf, waarna het bestuur zelf opstapte. Kolf behield zijn positie, mede dankzij steun van Van Leeuwen, die in het ontstane machtsvacuüm haar kans als voorzitter greep.