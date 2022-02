Het profiel van Ajax’ nieuwe technisch directeur wordt langzaam duidelijk

Jurriën Timber scoort de 0-1 tegen Willem II zaterdag in Tilburg. Beeld ANP

Ajax won zaterdagavond door een laat doelpunt van Jurriën Timber ternauwernood van Willem II. De omstandigheden waren zwaar. Storm Eunice had haar kleine zusje naar Brabant gestuurd. Rukwinden speelden niet alleen een spel met de paraplu’s van Ajax’ technische staf, maar ook met de bal. Het veld werd met de minuut onbespeelbaarder. “Dit zijn wedstrijden waarin we vóór de winterstop punten hadden verspeeld,” zei Timber. “Maar er zit op dit moment een heel sterk geloof in de ploeg. We gaan elke wedstrijd in alsof het een finale is.”

Ajax zet zijn opmars in de eredivisie voort. Woensdag wacht de volgende halte in de Champions League: Lissabon. De Amsterdammers kunnen zich ten koste van Benfica plaatsen voor de kwartfinales. Het zou voor de vierde keer in zes seizoenen zijn dat Ajax minimaal de laatste acht van een Europees toernooi bereikt. In 2017 (finale) en 2021 (kwartfinale) lukte dat in de Europa League, in 2019 in de Champions League (halve finale).

Sportief succes

Het is nadrukkelijk de handtekening van trainer Erik ten Hag die onder de recente sportieve successen staat, maar hij werd gefaciliteerd en waar nodig gesouffleerd door technisch directeur Marc Overmars.

Zaterdag, in de nasleep van de zege op Willem II, viel de naam van de gevallen directeur nog even. Ten Hag bekende dat hij nog dagelijks contact heeft met Overmars. “Ik mis hem wel, ook functioneel. We hadden een goede band, die is niet zomaar doorgesneden. Hij is de regisseur van dit team. Maar we kunnen het aan zonder Overmars, met het management, de complete staf en de directie. Dat blok is sterk genoeg.”

Achter de schermen wordt naarstig gezocht naar de opvolger van Overmars. De bewaker van het technisch beleid op lange termijn is een belangrijke post bij Ajax. Ten Hag zei daar in Tilburg iets interessants over: “We weten al langer welke richting we uit willen met spelers, die trajecten zijn al in gang gezet, er moet alleen een vervolg aan worden gegeven.”

Lange termijn

Het onderstreept nogmaals hoe betrokken ook Ten Hag is bij dat beleid op lange termijn. Als Ajax continuïteit in dat beleid – en de prestaties - wil waarborgen, is het zaak om de trainer langer aan de club te binden. Het contract van Ten Hag loopt medio 2023 af, maar hij staat volop in de belangstelling van Europese (top)clubs. Sinds hij met Ajax de halve finales haalde van de Champions League is dat al het geval.

Ten Hag gaf een paar maanden geleden aan dat hij een langer verblijf in Amsterdam niet uitsloot. Dat had ook veel te maken met de innige samenwerking met Overmars. Als Ajax Ten Hag wil behouden, zal het op zoek moeten naar een technisch directeur die de lijn Overmars-Ten Hag wil voortzetten. Dat zou de komst van een technische baas met een grote naam en een groot ego, die zijn eigen stempel op het beleid wil drukken, onwenselijk maken.

En dan is er ook nog de sterk veranderde transfermarkt. De nieuwe technisch directeur van Ajax zal weer meer binnen de financiële lijntjes moeten kleuren. De dagen dat Juventus en Barcelona voor Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong ruim boven de 80 miljoen euro neertelden, zijn voorbij. Beide clubs zijn geruïneerd, en ze staan daarin niet alleen, de prijsopdrijving op de markt is sterk verminderd. Veel voetballers laten hun contracten aflopen en verkassen transfervrij.

Ryan Gravenberch

Ook Overmars kon dat niet veranderen. Brian Brobbey ging gratis de deur uit, Andre Onana en Noussair Mazraoui gaan dat na dit seizoen ook. En Ryan Gravenberch kan zomaar de volgende worden. De talentvolle middenvelder tekent vooralsnog niet bij. Zijn contract eindigt in juni volgend jaar. Als Ajax wat aan hem wil verdienen, zal het hem deze zomer moeten verkopen. Bayern München heeft Gravenberch op de radar.

Daarmee begint het spel pas. Bayern zal de komende maanden alles in het werk stellen om de prijs voor de jonge international zoveel mogelijk te drukken.

Ajax voelt de pijn van die krimpende markt al een tijdje. Een koerswijziging lijkt noodzakelijk. De nieuwe technisch directeur zal de blik weer wat meer naar binnen moeten richten (naar de eigen opleiding) en bij het aankopen van spelers soms in een andere vijver moeten vissen. De komst van Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur (30 miljoen) is onhaalbaar gebleken. Ook Ajax zal eens voor een prikkie een goede speler moeten oppikken die ergens wegkwijnt en daardoor over het hoofd wordt gezien door andere clubs.

Het profiel van Ajax’ nieuwe technisch directeur wordt langzaam duidelijk: hij zal veel oog voor de (eigen) jeugd moeten hebben en hij zal meer dan ooit de internationale scouting moeten laten functioneren en die afdeling desnoods uitbreiden. Het netwerk van de talentenspeurders in het veld wordt belangrijker dan de lijntjes die de technisch directeur zelf heeft met zaakwaarnemers of met bestuurders van andere clubs. In de zoektocht naar de opvolger van Overmars zal de raad van commissarissen van Ajax zijn oor te luisteren moeten leggen bij Ten Hag. Is het niet om de trainer voor langere tijd te binden, dan toch om het huidige beleid op enigerlei wijze te continueren. Ten Hag heeft daar uitgesproken ideeën over.

