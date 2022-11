Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8+ voor Calvin Bassey

Bassey’s hoogtepunt was, uiteraard, een verdedigende actie: na 13 minuten kopte hij een bal van de doellijn. Bij de stand 0-1 was dat een belangrijke ingreep. Bassey stond niet alleen vaak op de goede plaats, greep goed in, maar was ook in woord en gebaar de leider achterin. Niet slecht voor een rookie. Ook een andere aanvankelijke verschoppeling speelde uitstekend: Mohamed Kudus. Ik hoorde Hugo Walker ‘technisch góóed’ zeggen. Nu komt PSV, dat twee volle dagen later moest voetballen op de rand van de Noordpool. Het excuus staat al in potlood uitgeschreven. Hoe zou Ajax de gevaarlijke Brabanders moeten benaderen? Ik zeg: laat plaatwerker Álvarez Veerman een beetje uitdeuken, Timber dekt door op Xavi Simons en De Jong is voor Bassey. Het probleem Gakpo lost Schreuder zelf maar op, maar of er veel passes van Veerman aankomen, is aan Álvarez.