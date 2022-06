Het niveauverschil tussen Oranje 1 en Oranje 2 was schrijnend

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 7 voor Jerdy Schouten

Volgens Transfermarkt is middenvelder Schouten 9 miljoen waard. Ik denk meer. Volgens Louis van Gaal doet hij alles met rechts, weliswaar accuraat, maar het gebruik van zijn linker zou de boel kunnen versnellen. Volgens mij was hij een van de weinige spelers woensdagavond die in het Grote Oranje zou kunnen meekomen. In dit opzicht was het gesprek van Jeroen Stekelenburg met Louis van Gaal na afloop grappig. Of het niveauverschil met het andere Oranje niet erg groot was, vroeg Jeroen, of iets dergelijks. Dat kon Louis er niet bij hebben. Slecht spelen en dan ook nog eens zijn reserves affikken. Die daarvan depressies zouden krijgen of minstens een acute dip in het zelfvertrouwen. Louis koos de aanval op een manier die we lang niet hadden gezien. ‘Jij kunt dit hier nu wel keer op keer gaan beweren’, enz. De interviewer had het één of heel misschien anderhalf keer laten doorschemeren. Dat was niet de bedoeling. Je hoorde Louis met terugwerkende kracht in de kleedkamer motiveren: “Jullie zijn níét minder dan die anderen. Jullie hebben ze op de training verslagen. Julie zijn níét minder.” Ging die snotneus hier beweren dat ze wél minder waren? Over zijn lijk. Totdat de dodelijke rush door het midden van Frenkie de Jong ter sprake kwam, waaruit de winnende viel. Louis: “Ja, haha, Frenkie hè, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Die is tachtig miljoen waard.” Stekelenburg: “Ik zeg niks.” Nee, dat had hij al gedaan. Het niveauverschil tussen het eerste en het tweede was schrijnend. Over ‘plan B’ Weghorst zullen we het niet meer hebben. Die is maximaal plan B in een C-team. Gakpo? Moest het laten zien en deed het niet. Hateboer? Geen Karsdorp. Teze? Nog niet. En, de grootste teleurstelling, Koopmeiners. Ondanks de aanname en het schot met rechts in de hoek. Atalanta is zijn niveau, Oranje niet.

Jerdy Schouten. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Een 8 voor Sven Botman

Nu De Ligt al of niet geblesseerd is, hoopt Botman op een selectie. Voor het geld hoeft hij het niet te doen. Als je Milan laat vallen ten behoeve van Newcastle, ben je gruwelijk binnen. Botman is een jongen met eerzucht. Die vindt dat hij in het eerste hoort. Dat hij de aangewezen, door Louis gewenste linkspoot achterin is. Overigens is ook Newcastle niet meer helemaal zeker nu PSG zich heeft gemeld. Dat is logisch: Campos heeft Botman van Ajax naar Lille gehaald. Ik denk zomaar dat Kimpembe geen Camposvoetballer is. Te weinig discipline. De vraag is of Botman wil wachten op een aanbieding. Er is nog geen trainer in Parijs, hoewel de optie Zidane nu serieus wordt. De tweede vraag is of Zidane Botman beter vindt dan zijn landgenoot Kimpembe. Wat wordt de hiërarchie Campos/Zidane? Als Sven te lang wacht, vervalt misschien de optie Newcastle. Voetballen is wikken en wegen.

Sven Botman. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Een 9 voor Gavi

Masterclass uitverdedigen: eerst bal op borst, daarna wippertje over de aanvaller heen, bal één keer stuiten op hoofd en dribbelen maar. Ín het eigen strafschopgebied. Wanhopige Zwitser legt Gavi neer. Frenkie de Jong kan beter weggaan bij Barcelona. In Manchester wordt hij onder Ten Hag nummer één in de hiërarchie, in Nou Camp blijven ze denken: wat verdient deze Hollander hier en is hij beter dan Gavi? In die twijfel moet je zin hebben.