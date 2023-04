Het niveau van Ajax’ jeugdopleiding ‘moet omhoog’. Geen compliment voor de vertrokken Saïd Ouaali

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Sven Mislintat

Kijkend naar de cv van Mislintat kan ik geen andere reden voor kritiek op Ajax bedenken dan de gebruikelijke xenofobie in de voetbaljournalistiek, die er niet progressiever op wordt. Als je bij een club Lewandowski scout, plus Kagawa, Aubameyang, Hummels en Dembélé, zijn dat vijf goede redenen voor een telefoontje. Als je bij Arsenal de toen 18-jarige Guendouzi weet te kopen van Lorient voor 8 miljoen, bewijs je dat de ‘diamanten ogen’ die je worden toegeschreven niet zomaar zijn bedacht. Om Mkhitaryan een miskoop te noemen, is de grootst mogelijke onzin. Dus Mislintat is een goede TD voor Ajax, totdat het tegendeel is bewezen. Of het vertrek van hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali te maken heeft met Mislintat, of de bewering van Maurits Hendriks dat het niveau van de jeugdopleiding omhoog moet, weten we niet. Dat laatste klonk niet als een compliment.

Sven Mislintat. Beeld dpa/picture alliance via Getty

Luister naar onze Ajaxpodcast Branie: