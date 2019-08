Het mysterie Kasper Dolberg: het is nu of nooit

Ajax speelt vanavond (19.45 uur) thuis tegen FC Emmen. Of Kasper Dolberg inzetbaar is, is nog de vraag. Beeld BSR AGENCY

En weg was hij. De catacomben in. Iets langer dan een half uur had zijn optreden geduurd in het Toumbastadion in Thessaloniki. Met een heupblessure blies Kasper Dolberg de aftocht. Daarna volgde een vertrouwd beeld: met Dolberg langs de kant maakte zijn vervanger Klaas-Jan Huntelaar een doelpunt.

De 2-2 tegen Paok was de negentiende Euro­pese treffer van Huntelaar voor Ajax. Het was dezelfde tegenstander tegen wie Dolberg drie jaar geleden zijn allereerste doelpunt voor Ajax maakte. Hij kwam als een komeet: in zijn eerste seizoen kwam hij in 46 duels tot 23 goals. Vooral zijn spel en zijn 6 doelpunten in de Europa League – waarin Ajax de finale haalde – spraken tot de verbeelding.

Atypisch

Maar vanzelf ging het allemaal niet. De toenmalige trainer Peter Bosz heeft vaak verteld over dat eerste trainingskamp in Oostenrijk, toen hij A-junior Dolberg ‘op zicht’ meenam. De naam Dolberg, 18 jaar, was in de fysieke statistieken telkens terug te vinden in de achterhoede. Hij liep er in Neustift bij alsof het hem allemaal niks kon schelen. Het maakte Bosz woedend. “Kan je niet? Wil je niet?” Hij dacht erover het talent terug te sturen naar de A1. “Want zo heb ik niets aan je.”

De overtuiging en de twijfel; ze omringen de stoïcijnse Dolberg. Als linksbuiten kwam de junior bij Ajax binnen van het Deense Silkeborg. Na een paar weken zag individueel trainer John Bosman al een spits in hem: dat sterke lijf, die wendbaarheid, zijn kopkracht. “En die pegel in die poten, hè.”

Maar dat zijn de fysieke kenmerken. In zijn hoofd is Dolberg misschien wel een atypische spits. Hij vindt het zelf belangrijker om lekker in de wedstrijd te zitten, om zich prettig te voelen op het veld. Goals ziet hij als een onderdeel van het spel, niet als een primair doel. Spits zijn vond hij altijd maar een beetje saai. De zestien in, naar de eerste paal rennen en proberen tegen de voorzet aan te lopen. Dat werk.

Het was een andere voormalige spits van Ajax, Wim Kieft, die daar onlangs helder over oordeelde. “Een spits van Ajax moet toch gewoon die ballen vanaf de vijfmeterlijn het doel inschuiven. Klaas-Jan Huntelaar is daar beter in.”

Pareltjes

Je moet er iedere keer weer staan, op de goede plek, bedoelde Kieft. Kijk hoe Huntelaar afge­lopen dinsdag scoorde tegen Paok: verdediger Fernando Varela wilde vlak voor zijn eigen doel een voorzet van Donny van de Beek wegwerken. Hij schoot tegen Huntelaar aan. Doelpunt. “Je moet er wel staan,” zei Huntelaar. Hij lachte er fijntjes bij. Hij jaagt al zijn hele leven op goals en maakt nauwelijks onderscheid tussen mooie en lelijke.

De doelpunten die Dolberg maakt zijn bijna zonder uitzondering pareltjes: stiftjes, lobjes, achterwaartse kopballen. Zelfs de simpele in­tikker is bij hem een halve omhaal, die hij met buitenkantje voet raakt en die via de onderkant van de lat achter de doellijn spat.

Kasper Dolberg maakt de 1-0 tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Beeld BSR Agency

Probleem is echter dat Dolberg na zijn debuutseizoen amper meer heeft gescoord. Waar dat aan ligt, is gissen. De Deen is geen open boek, om het eufemistisch te stellen. Zijn vader Flemming Dolberg herkent dat wel: die stille natuur, dat onderkoelde reageren. In de Volkskrant: “Thuis vertelt hij ook niet alles. Zo was ik vroeger ook. Kasper schreeuwt nooit.”

En zijn eerste jeugdtrainer bij Silkeborg, Jakob Tind: “Kasper is introvert. We hebben wel eens gedacht dat hij misschien mentaliteit miste. Maar hij is hard van binnen.”

In de keiharde voetbalwereld verwacht je dat sporters opstaan en zeggen: hier ben ik. Om hun plek af te dwingen. Maar niet Dolberg. Tind: “Kasper voetbalt niet omdat mensen zeggen dat hij het goed kan, maar omdat hij het leuk vindt.”

Het blijft een raadsel waarom Dolberg in het seizoen 2016-2017 zoveel indruk maakte – hij werd uitgeroepen tot talent van de eredivisie – en daarna nauwelijks meer. Was het de speel­wijze onder Peter Bosz die hem goed paste? Ajax speelde destijds niet met een nummer 10 kort achter de spits. En met vleugelspelers die vaak ver aan de zijkant bleven. Nu is de ruimte voorin veel beperkter, met vier aanvallers op een paar vierkante meter en opkomende backs. Bovendien was Ajax onder Bosz volledig gericht op snelle balverovering en snelle omschakeling. Spits Dolberg had vaak net wat meer bewegingsruimte en kon ook zelf zijn acties maken.

Eerste keus

Het was vooral het vertrouwen dat hij kreeg van Bosz dat hem sterk maakte, vertelde Dolberg zelf meermaals. “Vanaf ons eerste contact merkte en voelde ik dat Peter Bosz iets in mij zag. En ook halverwege dat eerste seizoen, toen ik weken achtereen niet scoorde, bleef de trainer mij opstellen.”

Bosz had Dolberg dit seizoen graag naar Bayer Leverkusen willen halen. Maar de huidige Ajaxtrainer Erik ten Hag ziet de enorme potentie van de altijd nog maar 21-jarige Deen. Ten Hag is vast van plan Dolberg weer te laten renderen. “Zolang ik bij Ajax ben, is Kasper nooit fit geweest. Op de dag dat ik tekende, anderhalf jaar geleden, kreeg ik het bericht dat Kasper een gecompliceerde breuk in zijn voet had. Toen ging hij na het seizoen naar het WK en kwam hij met een blessure terug. Eigenlijk is hij anderhalf jaar nooit fit geweest.”

Ten Hag wil Dolberg het vertrouwen geven dat hij zoekt. De spits is vanaf de voorbereiding eerste keus in de punt van de aanval. Maar hij voelt de prestatiedrang van Huntelaar en hij weet dat Dusan Tadic vorig seizoen ook sterk heeft gespeeld op zijn positie. In Jong Ajax staat ondertussen de 18-jarige Burkinees Lassina Traoré te trappelen om het stokje over te nemen.

Dolberg weet: het is nu of nooit. Het begin was hoopgevend. Hij scoorde in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Daarna volgde een slechte wedstrijd tegen Vitesse. Toch gaf Ten Hag hem drie dagen later in de uitwedstrijd tegen Paok de voorkeur. Dat optreden duurde aan half uurtje. Wéér geblesseerd. En daarna wéér een doelpunt van Huntelaar.