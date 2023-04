Het kostte Ajax tegen Fortuna weinig moeite om de touwtjes in handen te houden (4-0)

Via een schot van Steven Berghuis zijn de Ajacieden vroeg op 2-0 gekomen. Beeld ANP

Het verschil tussen Ajax, PSV en AZ, nummer vier op de ranglijst, is nu vijf punten. Over twee weken staat een rechtstreekse confrontatie op het programma tussen PSV en Ajax in Eindhoven. De tweede plaats geeft recht op deelname aan de voorronde van de Champions League, een toernooi waarin tientallen miljoenen kunnen worden verdiend.

Interim-trainer John Heitinga heeft Ajax weliswaar niet op kampioenskoers gekregen, maar op de resultaten die onder zijn leiding zijn gehaald, is ook weer niet zo heel veel af te dingen. De 39-jarige trainer wil graag verder na dit seizoen, en hij heeft de clubleiding gevraagd om duidelijkheid over zijn toekomst. Ondertussen laat Heitinga met zijn selectiebeleid zien waar hij voor staat. Tegen Fortuna mocht na de jonge Youri Baas ook de net zeventien jaar geworden Jorrel Hato een helft meedoen. En Heitinga liet Silvano Vos (18) na rust debuteren. Beide talenten uit eigen kweek maakten een zelfverzekerde indruk: ze speelden gedurfd en volwassen tegelijk. In de slotfase kreeg ook de Belgische jeugdspeler Mika Godts (17) zijn eerste minuten in Ajax 1. Hij is pas twee maanden in Amsterdam.

Klassieke goal

Voor Heitinga was het in sportief opzicht een mooie week, met de bekerzege in De Kuip tegen Feyenoord en de eenvoudige overwinning op Fortuna. Van de fysieke schade die zijn selectie in Rotterdam had opgelopen, had Davy Klaassen (hoofdwond) geen last meer. Mohammed Kudus (spierblessure) wel. Zijn vervanger was niet Francisco Conceiçao, maar Florian Grillitsch. Steven Berghuis verhuisde daardoor naar de rechtsbuitenpositie.

Het plan van Heitinga leverde binnen zes minuten een doelpunt op. Grillitsch stond aan de basis van de openingstreffer, met rechtsback Jorge Sánchez als verlengstuk. Berghuis kwam met een klassieke goal op de proppen: hij krulde de bal met links in de verre hoek. Het was zijn eerste doelpunt in twee maanden tijd. De volgende liet niet lang op zich wachten; twintig minuten om precies te zijn. Het listige passje op Dusan Tadic was van linksback Youri Baas, de voorzet van de Serviër werd in twee instanties door Berghuis afgerond, met zijn rechterbeen ditmaal.

De rol van Grillitsch was opvallend. De 27-jarige Oostenrijker blaast een zeer bescheiden deuntje mee dit seizoen. Hij kwam vorige zomer transfervrij over van het Duitse Hoffenheim, de club waar ook Alfred Schreuder werkzaam is geweest. Op advies van de ontslagen trainer zette Grillitsch zijn handtekening onder een contract in Amsterdam. Hij speelde tot nog toe nauwelijks voor de club, en zeker geen negentig minuten. Hij moest het doen met korte invalbeurten in de Champions League en iets minder korte invalbeurten in zeven eredivisieduels.

Touwtjes in handen

Voetballen kan de middenvelder wel. Hij is vrij lang, niet al te snel, maar positioneel sterk en slim in de persoonlijke duels. Zijn grootste kwaliteiten zijn zijn inzicht en passing. Rustig en efficiënt verplaatste Grillitsch het spel van links naar rechts en terug, net zo lang totdat er ruimte ontstond op de overvolle Limburgse speelhelft om een kansrijke aanval op te zetten.

Het kostte Ajax weinig moeite om de touwtjes in handen te houden. Tien minuten na rust viel de beslissende 3-0, met opnieuw een assist van Tadic. Bergwijn haalde genadeloos hard uit voor zijn tiende eredivisiedoelpunt. Kort voor tijd pikte ook Kenneth Taylor zijn goaltje mee – een lage schuiver.

Ajax verzuimde de zwakke opponent een veel grotere afstraffing te geven, hoewel het doelsaldo nu al beter is (6 goals) dan dat van PSV, dat zaterdag ook met 4-0 won van Excelsior.