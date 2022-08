Het is voor Ten Hag te hopen dat Frenkie gaat kotsen van de afpersers in Barcelona

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 4 voor Scott McTominay

Het deed er niet toe of Eriksen de valse spits was of Fernandes. Beiden hebben geen enkele diepgang. Als je, zoals Ten Hag, het moet doen met een centraal middenveld dat uit Fred en McTominay bestaat, komt er geen bal voorin goed terecht. Ten Hag kan er niks aan doen dat die twee misfits tot zijn selectie behoren, maar hij is wel schuldig aan het opstellen van een duo waarbij vergeleken Van Bommel-De Jong qua souplesse en elegantie tot de catwalk van Dior behoorde. Toen Eriksen na rust van achteruit het spel verdeelde, kwam er enige lijn in het elftal van Manchester United, al werd het niveau van het schitterende middenveld van Brighton niet gehaald. Dat team gaat onverwachte punten pakken. Het is voor Ten Hag ernstig te hopen dat Frenkie de Jong uiteindelijk gaat kotsen van de afpersers in Barcelona.