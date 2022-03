‘Het is niet de verdediging maar juist de vóórhoede van Ajax die verzaakt’

In Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime, stellen presentator Menno Pot, Paroolverslaggaver Dick Sintenie en Showtime-redacteur Jesse ter Haar zich daarom de vraag: wat is er mis? Waarom is Ajax’ verval in de tweede helft zo groot, de laatste weken?

Vooral Dick Sintenie heeft daar zo zijn ideeën over. Na Cambuur - Ajax kregen vooral de Amsterdamse verdedigers veel kritiek, in het bijzonder Nico Tagliafico, die met een verkeerde terugspeelbal de 2-2 inluidde. “Ik vind dat niet terecht. Anders dan RKC een week eerder creëerde Cambuur vrijwel niets. De verdediging stond helemaal niet zo slecht als wel is beweerd. Ik zie dat vooral de aanvallers weinig meer goed deden, waardoor Ajax na elke aanvalspoging heel snel weer terug moest. Dan krijg je een ‘tenniswedstrijd’, zoals Daley Blind het noemde.”

Leuk nieuws is er ook. Klaas-Jan Huntelaar keert terug bij Ajax! De ex-spits wordt in eerste instantie een soort ‘betaalde stagiair’. Wat gaat hij precies doen? En welke rol zou Huntelaar op langere termijn kunnen krijgen? Aan de Branietafel weten ze meer.

Dinsdag wacht Benfica. De vaste achterhoede is weer beschikbaar, maar hoe legt Erik ten Hag de puzzel op het middenveld, als bijvoorbeeld Edson Álvarez niet snel genoeg herstelt? Eén ding is zeker: woensdag rond lunchtijd is er een extra editie van Branie, waarin uitgebreid over Ajax - Benfica zal worden nagepraat.

