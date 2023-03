Het is godgeklaagd dat Neymar nooit is beschermd tegen de beuken op zijn enkel

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Neymar

In 2017, tijdens het medisch onderzoek bij zijn transfer naar Parijs voor 220 miljoen euro, zag de rechterenkel van Neymar er niet goed uit. Men achtte toen een operatie wenselijk, maar de hoogte van de transfersom zat ingrijpen in de weg. Zes jaar lang werd Neymar geschopt, vooral door Nederlandse verslaggevers begeleid met kreten van hoongelach over de strapatsen van deze clown. Intussen verdraaide hij zijn enkel keer op keer bij het neerkomen na de zoveelste beuk en nu is het dan eindelijk zo ver: de enkelbanden gaan op de operatietafel in de revisie opdat Neymar hier ‘sterker uitkomt’. Het is natuurlijk godgeklaagd dat die jongen nooit is beschermd, noch door scheidsrechters, noch door de journalistiek. Zo kregen zwakbegaafde slagers jarenlang ongestraft de kans hem onderuit te schoffelen. Het liefst raakten ze hem waar het pijn deed: op de gezwollen rechterenkel.

Neymar Beeld REUTERS

