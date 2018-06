Het is definitief: Justin Kluivert vertrekt naar AS Roma

Hij sprak van een aangetaste sfeer in de selectie, mede veroorzaakt doordat er in een jaar drie verschillende trainers voor de groep stonden. "Het voelt onstabiel. In het begin van het seizoen was het team heel hecht. Dat is niet meer zo. De overtuiging is weg, terwijl jongens mooie aanbiedingen krijgen van andere clubs."



Stroomversnelling

Kluivert voetbalde al sinds zijn zevende voor Ajax. Zijn carrière bij Ajax raakte vorig seizoen in een stroomversnelling. Hij debuteerde in januari 2017 in een wedstrijd tegen PEC Zwolle. Kluivert junior was destijds 17 jaar en daarmee zelfs nog iets jonger dan zijn vader Patrick toen die zijn debuut maakte in Ajax 1.



Justin Kluivert maakte bijna rechtstreeks de stap van de A1 naar het eerste elftal. Hij speelde slechts kortstondig in Jong Ajax.