Het internationale Ziyechtijdperk van Ajax is voorbij

Met de vroege aftocht uit de Europa League komt nu een einde aan het Ziyechtijdperk bij Ajax. Hakim Ziyech heeft zijn laatste Europese wedstrijd voor Ajax vorige week gespeeld. Hij miste het duel tegen Getafe vanwege een kuitblessure – en draagt vanaf volgend seizoen het blauw van Chelsea.

Zijn laatste Europese optreden voor Ajax vond dus vorig week al plaats in een voorstadje van Madrid, in stadion Coliseum Alfonso Pérez, tegen een tegenstander die de schoonheid van het spel op geen enkele manier omarmt of uitdraagt. Ziyech, zelf wel een liefhebber en artiest, speelde die avond vermoedelijk zijn slechtste wedstrijd voor Ajax. Zul je altijd zien. De 2-0 nederlaag was de opmaat naar de eliminatie gisteravond in de Johan Cruijff Arena.

Maar de herinneringen aan de Amsterdamse jaren van Ziyech zullen nimmer stokken bij dat armetierige laatste duel, want meer dan elke andere voetballer van de huidige generatie Ajacieden speelde hij doorgaans zinnenprikkelend voetbal. Zonder angst, vol bravoure. De man met het gouden linkerbeen gaf Ajax zijn smoel en zijn status terug als vooraanstaande club.

Ziyech betoverde en nam zijn elftal de afgelopen vier jaar bij de hand in de kleine en grote stadions van Europa. Toen niemand nog een cent gaf voor de kansen van Nederlandse clubs in internationale competities liet Ziyech zijn briljante voeten spreken. Keer op keer. Met Ajax stond hij in de finale van de Europa League (2017) en vorig seizoen in de halve eindstrijd van de Champions League.

Kampioenschap

Met de vroege aftocht uit de Europa League komt nu een einde aan het Ziyechtijdperk bij Ajax. Dat werd donderdagavond nog eens ondubbelzinnig aangetoond omdat juist híj ontbrak. Je zag iedereen op het veld in een rood-wit shirt geregeld naar hem zoeken, de man met de geniale ingevingen. Hakim verzin een list! Vergeefs dit keer.

Ziyech zal heus niet de enige zijn die na dit seizoen afzwaait. Er is belangstelling genoeg voor de Ajacieden die aan zijn zijde speelden. Maar wie hem over drie maanden ook volgen naar de uitgang, ze zullen Ajax goed achter willen laten met het kampioenschap, dat zo goed als zeker rechtstreekse plaatsing voor de volgende editie van de Champions League inhoudt.

Zondag wacht een belangrijke wedstrijd, in de Johan Cruijff Arena tegen AZ, dat donderdag ook werd uitgeschakeld in de Europa League. Twee aangeslagen ploegen tegenover elkaar. De nummers één en twee van de eredivisie, de grootste concurrenten in de titelstrijd.

Bij Ajax kijkt iedereen uit naar de rentree van Ziyech. Zou hij alweer fit zijn? Duimen. Hopen. Niemand wordt meer gemist dan hij, want Ziyech is de enige onvervangbare.