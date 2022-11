Het houdt een keer op met Mohamed Ihattaren

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Justin Bijlow

In één keer leek het vermeende keepersprobleem van Van Gaal opgelost. Bijlow was onpasseerbaar, stopte in de eerste helft twee levensgevaarlijke ballen door goed uit te komen en in de tweede helft hield hij er nog twee moeilijke uit. Plus het simpele handwerk door ballen op te rapen en weg te trappen die een maand geleden problematisch waren. Hij was foutloos. Daar kwam bij dat Hancko een matige wedstrijd speelde, voorheen het fundament onder de verdediging van Feyenoord. In de 3de minuut wist hij niet of hij een bal met rechts of links moest onderscheppen, dus schoot hij er maar overheen. Slapstick was het, met een schot op de lat tot gevolg. In de 20ste minuut werd hij uitgespeeld vlak over de middenlijn. Het was dat de aanvallers van Lazio niet konden aanvallen, anders was Feyenoord in de problemen geraakt. Het is een raadsel dat Lazio vijfde staat in de Serie A, vóór Inter en Juventus.

Het laatste team voetbalde woensdag uitstekend tegen PSG, twee klassen beter dan die Romeinen. De wedstrijd kon pas een paar minuten later beginnen omdat de rook van het afgestoken vuurwerk moest optrekken. Het schijnt dat mensen vuurwerk meenemen in hun onderbroek, zo niet anaal, verpakt in een condoom. Ik snap dat stewards dat liever niet onderzoeken. Ze zouden arts-assistenten kunnen inzetten die tijdens hun opleiding een bepaald aantal keren rectaal moeten toucheren. ‘Kunt u de broek laten zakken en bukken?’ Als ik me die Rotterdammers zo voorstel, is dit misschien geen goed idee. Ik ben benieuwd waar de Uefa mee komt. Vuurwerk afsteken en met pis gooien schijnt in Zwitserland op weerstand te stuiten.

Feyenoordkeeper Justin Bijlow. Beeld ANP

Een 8 voor Luuk de Jong

Niet toevallig was het dat de assist op de assist die Hoever aan de ongelukkige Noor gaf voor de 0-1, bij het hoofd van Luuk de Jong vandaan kwam. Ik heb weleens verteld en geschreven dat ik erbij was toen de 16-jarige Luuk de Jong tijdens een jeugdtoernooi in Varsseveld gehakt maakte van de B1 van Ajax met onder anderen Castillion als een van de sterren. Luuk gebruikte toen vooral zijn hoofd. Hij raakte een keer even bewusteloos toen een verdediger van Ajax ook zijn hoofd gebruikte, Ricardo van Rhijn misschien. Luuk stond op en gebruikte zijn hoofd weer. Noch Timber noch Blind is in staat om dit gevaar te beteugelen.

Wat gaat Schreuder proberen? De enige twee koppers in zijn team zijn Álvarez en Bassey. Je hoort stemmen die zeggen dat Bassey linksback moet om El Ghazi of Madueke te beteugelen, met Blind in het centrum. Het is een duivels dilemma: of Blind laten koppen tegen Luuk de Jong, of hem laten hardlopen tegen El Ghazi. Blind op de bank zetten is waarschijnlijk een brug te ver voor de keiharde trainer van Ajax. Gezien de kracht, of de zwakte, van de verdediging van PSV, lijkt een wedstrijd met veel doelpunten voor de hand te liggen. Een mannetje op Veerman die de pass op Gakpo eruit haalt, lijkt logisch. Alleen speelt Ajax geen mandekking. Jongens als Ramalho, Obispo, Branthwaite en Teze moeten een duo als Brobbey en Kudus zien te beteugelen. Als Schreuder die twee eindelijk eens samen durft op te stellen. Ik zeg 3-3.

Luuk de Jong. Beeld ANP

Een 5 voor Mohamed Ihattaren

Het houdt een keer op.