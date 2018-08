Het heilige vuur ontbrak bij Ajax

Het was een bijzondere zaterdagavond voor Kaj Sierhuis. De 20-jarige spits stond voor het eerst in de basis van Ajax 1, maar veel sneller dan hem lief was moest hij het veld alweer verlaten.



Waar had Sierhuis zijn basisplaats aan verdiend?

Klaas-Jan Huntelaar werd door trainer Erik ten Hag gespaard. Hij is ook niet meer de jongste (zondag wordt hij 35 jaar) en dinsdag staat voor Ajax de belangrijke return tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League op het programma.



Is Sierhuis de tweede spits van Ajax?

Nee, eigenlijk de derde. Kasper Dolberg staat nog boven hem in de pikorde, maar de Deen is nog altijd geblesseerd. Na de verhuur van Mateo Cassierra aan FC Groningen is Sierhuis wel één plekje opgeschoven.



Kon hij een vuist maken tegen Heracles?

Sierhuis werkte keihard, maar kwam er nauwelijks aan te pas. Dat gold eigenlijk voor heel Ajax.



Huntelaar was voor de eerste competitiewedstrijd niet de enige die rust kreeg. Ook Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Nicolás Tagliafico hoefden niet aan de aftrap te verschijnen.



Die wijzigingen pakten dus slecht uit?

Er stond nog steeds een elftal dat van Heracles had moeten winnen, maar het heilige vuur ontbrak.