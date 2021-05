Het gaat er nog om spannen in de laatste week van de eredivisie

Topscorer Giorgos Giakoumakis van VVV maakt hands en ziet tegenstander RKC toch nog langszij komen in het degradatieduel. Beeld ANP

Wie geloofde in januari nog in de kansen van FC Emmen? Wie geloofde twee weken geleden nog in een wederopstanding van het stuurloze schip ADO Den Haag? Nu, twee wedstrijden voor het einde van de competitie, klampen beide clubs zich vast aan de strohalm die ze in de eredivisie moet houden.

De strohalm van VVV heet Giorgos Giakoumakis. Het kan zomaar gebeuren dat hij volgende week met de Willy van der Kuijlen Trofee in zijn handen staat als topscorer van de eredivisie, terwijl hij met zijn club VVV is gedegradeerd naar de eerste divisie.

Hij heeft nu 25 keer gescoord, de Griekse revelatie van deze voetbaljaargang. Zaterdag maakte Giakoumakis na drie minuten de 1-0 tegen RKC. Het was niet genoeg voor de overwinning (3-3) en dat doet het ergste vrezen voor VVV, dat donderdag tegen Ajax speelt. Als de Limburgse club in Amsterdam verliest en ADO op hetzelfde moment in Den Haag wint van Willem II, dan gaat VVV als rode lantaarndrager de laatste speelronde in.

Kat in het nauw

Dit seizoen degraderen voor het eerst twee clubs rechtstreeks uit de eredivisie, de nummer zestien van de ranglijst is veroordeeld tot het spelen van de nacompetitie. Vanaf RKC, veertiende met 27 punten, staan de clubs dicht bij elkaar: Willem II (25), FC Emmen (24), VVV (23) en ADO (22). Er volgen nog pikante wedstrijden, waaronder dus ADO-Willem II op Hemelvaartsdag, maar ook VVV-FC Emmen op de laatste speeldag.

De wonderen zijn aan het slot van het seizoen de wereld nog niet uit. “Ineens gaan laaggeplaatste clubs winnen,” zei Ajaxtrainer Erik ten Hag een paar weken geleden al. “Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Je ziet het elk jaar weer gebeuren.”

ADO is net begonnen aan een eindsprintje. “We waren dood en begraven, maar we sluiten weer aan,” grinnikte trainer Ruud Brood na de 1-0 zege op PEC Zwolle. Vorige week had ADO ook al voor een surprise gezorgd door met 3-2 te winnen van Feyenoord.

Bij FC Emmen zit juist de klad er weer even in, na een serie van achttien punten in acht wedstrijden kort na de winterstop, Twee keer werd met 4-0 verloren, vorige week van Ajax en gisteren van FC Groningen, met een ontketende Arjen Robben in de ploeg. De routinier was tot tranen toe geroerd dat hij na zo’n lange revalidatie (zeven maanden) nog zo’n bijdrage kon leveren. In zijn euforie maakte Robben en passant duidelijk dat bondscoach Frank de Boer hem altijd kan bellen als hij hem op het komende EK denkt te kunnen gebruiken.

Beste papieren

FC Groningen is al zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Die strijd gaat tussen de nummers vijf tot en met acht op de ranglijst. Sparta is na de winterstop opgeklommen naar de achtste plek, die het nu deelt met Heracles. Saillant: als Sparta die positie vasthoudt, zou de ploeg in de play-offs beginnen tegen stadgenoot Feyenoord.

Ook PSV en AZ houden het tot het laatst spannend in hun strijd om de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronden van de Champions League. PSV leidt de dans met één punt voorsprong en speelt nog tegen PEC (thuis) en FC Utrecht (uit). AZ gaat donderdag op bezoek bij FC Groningen en sluit zondag in eigen stadion af tegen Heracles.

Voordat de ontknoping in de eredivisie zijn beslag krijgt, wordt woensdag de laatste wedstrijd in de eerste divisie gespeeld. Cambuur is al kampioen, maar ook de nummer twee promoveert rechtstreeks. De Graafschap heeft de beste papieren. Bij winst thuis tegen Helmond Sport keren de Superboeren terug op het hoogste niveau. Als de ploeg gelijk speelt of verliest, kunnen Almere City, Go Ahead Eagles of NAC er nog met de buit vandoor gaan.