Het einde van ‘quiet, please’ op de tennisbaan?

Dat toeschouwers in de grotere stadions alleen de tribune op en af mogen tijdens het wisselen van kant is achterhaald, vindt een aantal tennissers. Beeld Getty Images via AFP

Tennis kan wel een vleugje basketbal gebruiken, zei Frances Tiafoe (25). “Tegen iemand die naar een NBA-wedstrijd gaat, zeg je toch ook niet dat hij zijn mond moet houden?” zwengelde de Amerikaanse tennisser in een interview met tijdschrift Forbes de discussie aan. Hij kreeg steun, vooral van landgenoten, die bij de populaire sporten in hun land horen hoe hard de muziek staat en fans op de tribunes los zien gaan. Het ‘quiet, please’ van de tennisumpire is niet meer van deze tijd, vindt Tiafoe.

Commentator en voormalig prof Marcella Mesker (63) is niet overtuigd. “Tennis is een stiltesport, net als golf of biljart. Mensen worden al boos als ik een woord zeg tijdens een rally. Het geeft aan hoe ingebakken die stilte is.” Bovendien wil ze als toeschouwer het geluid van de sport horen.

“Het glijden op gravel, het gepiep op hardcourt, zelfs het gekreun van de spelers. Het is machtig om te horen en geeft de intensiteit van de sport aan. En voor de spelers is ook belangrijk. De klap van de bal tegen het racket: slaat je tegenstander met slice, topspin, of is het een doffe klap? Als je dat niet meer hoort door herrie van de tribune, heeft dat behoorlijke invloed.”

Doodstil hoeft het van Mesker niet te zijn. “Maar ik weet niet of een tussenweg gaat werken. Ik ben bang dat mensen gaan roepen en hinderen tijdens de servicebeweging.”

Geroezemoes

Tennisser Robin Haase (35) is voor dat laatste niet bang. “Mensen komen niet naar tennis om te hinderen,” zegt hij vanuit Miami. “Normaal praten met je buurman, dat moet gewoon kunnen. Nu kan het vervelend zijn als het hele stadion stil is en één iemand is luid aan het praten of bellen. Maar als je mag praten wordt het geroezemoes, dat is niet irritant. Volle bak en continu muziek zoals bij basketbal, dat lijkt me geen goed idee.”

Haase wijst bovendien op het verschil tussen het centercourt en de bijbanen. Als hij op Wimbledon of Roland Garros op baan 14 speelt, is het chaos rond zijn baan. “Je hoort tussen de partijen de harde muziek van het centercourt. Mensen praten, kinderen rennen. Het is al de praktijk op de toernooien, alleen op het centercourt moet het dan ineens extreem stil zijn.”

Haase en Mesker zijn het met Tiafoe eens dat het een achterhaalde regel is dat toeschouwers in de grotere stadions alleen de tribune op en af mogen tijdens het wisselen van kant. “Als je naar de wc moet of je flesje water wil vullen, sta je zo een kwartier te wachten op de trap. Dramatisch,” vindt Mesker. Er moet een uitzondering worden gemaakt voor de onderste rijen, waar mensen in het zicht zitten van de serverende speler, zeggen beiden. “Maar vanaf rij 10 moet iedereen gewoon naar binnen en buiten kunnen,” zegt Haase. “Als je nét te laat bent voor het begin van een partij, moet je drie games wachten.”

De discussie is al oud, volgens Haase. “Maar in tennis duren veranderingen jaren. Ik heb in 2011 een lijstje gemaakt met ideeën, zeventig procent daarvan is nog steeds actueel. De netregel, bijvoorbeeld. Na een succesvolle proef van drie maanden was een meerderheid voor doorspelen bij een netbal na de service. En toch voeren ze dat niet door.”

Dat er iets moet veranderen om de sport frisser en sneller te maken, vindt bijna iedereen. Kijk daarbij eerst naar de tennissers zelf, zeggen Mesker en Haase. “Geef mij één goed argument waarom spelers na élk punt hun handdoek moeten hebben. Dat is puur gewenning. Als ik met ze train, kunnen ze een half uur zonder handdoek,” zegt Haase. Mesker: “Het duurt vaak te lang voordat er echt actie is. Neem de stoeltjes weg, laat spelers alleen even staand wat drinken, en door. Maar ook praten, bewegen, muziek. Probeer het gewoon een keer, dan zien we meteen of het werkt.”