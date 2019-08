Het duurde even tot Ajax een antwoord op VVV had gevonden

Donny van de Beek probeert Peter van Ooijen van VVV-Venlo te slim af te zijn. Beeld VI Images

Ajax zal er in de eredivisie vaker mee te maken krijgen: tegenstanders die zich massaal ingraven in en rond het eigen strafschopgebied. De ploeg zal er een antwoord op moeten vinden. In Venlo duurde dat even.

Wat zou een antwoord kunnen zijn op een ultra-defensieve tactiek?

Afstandsschoten, corners, vrije trappen. Maar dé vrijetrappenspecialist van Ajax voetbalt nu bij Genoa – en Lasse Schöne liet vrijdagavond voor zijn nieuwe club meteen zien dat hij die kwaliteit heeft meegenomen naar Italië. En om groot gevaar te stichten bij corners heeft Ajax te weinig goede koppers.

Werden uit ‘normaal’ veldspel geen kansen gecreëerd?

Voor rut bar weinig. Quincy Promes (uit een pass van Hakim Ziyech) en Sergino Dest (pass Lisandro Martínez) stonden oog in oog met doelman Thorsten Kirschbaum maar faalden in de afwerking. Ajax speelde de bal geduldig rond, op zoek naar een minuscule opening, maar er vielen nauwelijks gaten in de afweer. Het leek soms wel kluitjesvoetbal in het Limburgse strafschopgebied.

Hoe kwam Ajax uiteindelijk tot scoren?

Uit een counter, in de slotminuut van de eentonige eerste helft. Daley Blind zal het niet bewust hebben gedaan, maar uit zijn foute pass ontstond de openingstreffer van de Amsterdammers. Hij leverde de bal in bij Elia Soriano, maar die liet zich op weg naar het doel van Ajax aftroeven door Blind. In de snelle tegenaanval kreeg Ziyech eindelijk een beetje ruimte voor een kansrijk schot.

En toen was de klus min of meer geklaard?

Ja, VVV moest na rust uit de schulp kruipen en toen werd ook duidelijk waarom trainer Robert Maaskant voor zo’n verdedigende tactiek had gekozen. Via Tadic (penalty), Huntelaar en David Neres liep Ajax alsnog over de tegenstander heen.

Lees de hoogtepunten van de wedstrijd in het liveblog terug.

De cijfers

AJAX

Andre Onana 8

Sergino Dest 7

Perr Schuurs 7

Lisandro Martínez 7

Nicolás Tagliafico 7

Daley Blind 7

Razvan Marin 6

Donny van de Beek 6

Hakim Ziyech 7

Dusan Tadic 6

Quincy Promes 6

Wissels:

David Neres (7) voor Quincy Promes (’41)

Klaas-Jan Huntelaar (7) voor Hakim Ziyech (’58)

Edson Álvarez (-) voor Lisandro Martínez (’73)

VVV

Thorsten Kirschbaum 7

Tobias Pachonik 6

Roel Janssen 6

Damian van Bruggen 5

Steffen Schäfer 5

Peter van Ooijen 6

Elia Soriano 5

Richard Neudecker 5

Nils Röseler 5

Jerome Sinclair 4

Evert Linthorst 6

Wissels:

Christian Kum (5) voor Steffen Schäfer (’46)

Haji Wright (-) voor Jerome Sinclair (’72)

Samuel Scheimann (-) voor Elia Soriano (’84)