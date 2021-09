Het ‘dramatische dossier’ Onana: ‘Ik vrees dat dit sprookje eindigt in een vechtscheiding’

Beeld ANP

De club

Zeven maanden nadat wereldkundig was gemaakt dat het verboden middel furosemide in Onana’s urine was aangetroffen, pakt de keeper de handschoen weer op in Amsterdam. Ondertussen hielp Ajax hem juridisch en financieel, door samen bij de CAS strafvermindering af te dwingen en het salaris door te betalen. Een nieuwe krabbel van Onana leverde dat niet op. Hij verkocht ook andere clubs een ‘nee’, waardoor de topdoelman afstevent op een transfervrij vertrek volgend jaar.

“We hebben besloten dat Andre gaat starten met keeperstraining en groepstraining bij Jong Ajax. Of hij op termijn in aanmerking komt voor het eerste elftal, is de vraag,” legt directeur Marc Overmars, die eerder sprak van een ‘dramatisch dossier’, uit. “Wij zijn inmiddels verder gegaan zonder hem en hebben tijdens zijn schorsing twee keepers aangetrokken. Een ervaren (Pasveer) en een talentvolle (Gorter). De selectie is aan het seizoen begonnen en zit middenin een groepsproces.”

Uit de voorlopige ‘degradatie’ van Onana, die zijn conditie in Qatar en Spanje op peil hield, spreekt enige teleurstelling. Ajax werpt zelf de vraag op of Onana nog in aanmerking komt voor een plek in de hoofdmacht. Een dag later geeft de club dat antwoord zelf, als blijkt dat de club hem heeft ingeschreven voor de Champions League. Dat past ook in wat Erik ten Hag steeds verkondigde. De coach heeft een goede band met Onana en stelt steevast dat hij het beste Ajax zal opstellen.

De keeper

Waar Ajax hoopte de steun terug te krijgen en te verdienen met een contractverlenging, daar heeft Onana het sportieve en zakelijke altijd gescheiden gehouden. De doelman die in 2015 voor een paar ton werd opgepikt bij FC Barcelona vindt het inmiddels tijd voor een topcompetitie. Hoewel hij al zeven maanden niet heeft gekeept en nog moet blijken of hij zijn topniveau nog haalt en verbetert, is hij financieel wel interessanter geworden voor topclubs. Eerst omdat de schorsing zijn vraagprijs deed kelderen en straks omdat hij voor niets op te pikken is.

Dan heeft hij de topclubs waarschijnlijk voor het uitkiezen en kan Onana ook meer tekengeld tegemoet zien. Daarbij kun je je wel weer afvragen of een Europese topclub een gratis doelman die bovendien niet of weinig heeft gekeept, haalt als eerste keeper of als prettige reserve. Hoe dan ook is Onana erbij gebaat dat hij na november weer gaat spelen, om zich eerst in de kijker te spelen voor de Afrika Cup met Kameroen en vervolgens bij Europese topclubs.

De dopingautoriteit

Onana zag de schorsing in juni teruggebracht worden van een jaar naar negen maanden. Een dopingzondaar mag twee maanden voordat diens schorsing verloopt de training hervatten. Dat hij vanaf nu tot 4 november nog niet mag deelnemen aan officiële wedstrijden, spreekt voor zich.

Wat wel kan en mag, is dat Onana de komende weken zijn ‘rentree’ maakt in een oefenpotje tussen de hoofdmacht en de beloften van Ajax. Samengevat komt het erop neer dat hij betrokken mag worden bij activiteiten waar geen andere club aan deelneemt. Sterker, de dopingautoriteit stelt nadrukkelijk dat hij zelfs niet mag komen kijken.

De achterban

Het duivelse dilemma maakt zich ook meester van de achterban. Een deel ziet een van de beste Ajaxkeepers ooit graag terug onder de lat, terwijl er ook een grote groep is de voormalige publiekslieveling inmiddels als paria beschouwt. Dat ziet ook Fabian Nagtzaam, preses van de supportersvereniging.

“Dat het heel dubbel is, bleek ook uit een poll die we over Onana lanceerden. Hij is een cultfiguur, die voor een geweldige interactie met het publiek zorgde en aan wie we de prachtige Europese campagnes mede te danken hebben. Wat voor ons supporters, die nooit overstappen van club, moeilijk te verteren is, is dat hij aangeeft niet te willen verlengen. Daar zit de crux en dat zorgt voor een heel wrange nasmaak. Ajax valt niks te verwijten. Zij hebben alles gedaan voor hem.”

“Mijn onderbuikgevoel zegt dat hij zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gekeept. Ik vrees dan ook dat dit sprookje eindigt in een vechtscheiding. Ik hoop dat hij alsnog verlengt en we hem allemaal weer in de armen kunnen sluiten. De waarheid ligt, net als bij Steven Berghuis, op het veld. Er zullen zeker fluitconcerten klinken, maar als hij sterk keept, sluiten supporters hem ook weer in de armen.”

Moet Ajax hem niet helemaal links laten liggen? Nagtzaam: “Nee, de werkgever moet de werknemer mogelijkheden bieden. En Ten Hag dient straks zijn beste elftal op te stellen.”