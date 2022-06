Het coronaspook is terug: ‘En dan moet de Tour nog beginnen’

Alexander Vlasov was klassementsleider in de Ronde van Zwitserland, maar verliet vrijdag noodgedwongen de wielerkoers na een positieve coronatest. Beeld ANP / EPA

Het leek een vrij zorgeloze sportzomer te worden. Een jaar na de Olympische Spelen in Tokio, die bol stonden van de coronamaatregelen en waar geen publiek bij aanwezig mocht zijn, leek het ‘oude normaal’ nabij.

Maar die hoop vervliegt in rap tempo. Zeker nu in de Ronde van Zwitserland, een van de belangrijkste wielerkoersen in aanloop naar de Tour, een massale uitbraak van het virus heeft plaatsgevonden. Na het vertrek van Jumbo-Visma, Adam Yates en drie DSM-renners op donderdag was het een ochtend later weer raak: maar liefst 29 renners verlieten de koers, onder wie klassementsleider Alexander Vlasov.

Regelmatig testen is bij velen in de sportwereld gemeengoed gebleven, maar het nieuws komt hard aan. Geraint Thomas, Tourwinnaar in 2018, had het niet zien aankomen, vertelde hij vrijdagochtend, als een van de 94 overgebleven renners in het zwaar uitgedunde peloton in Zwitserland. “Het is crazy. Ik dacht toch wel dat dit alles achter ons lag. En ineens hoor ik: die renner is ziek, die renner is naar huis, die ploeg houdt ermee op. Het is niet leuk, maar het is helaas opnieuw de situatie.” Of Thomas bang is zelf ook besmet te raken, zo vlak voor de Tour? “Het is wat het is. Zolang ik mij goed voel en we mogen rijden van de organisatie, blijf ik rijden.’’

Zorgwekkend, noemt immunoloog Ger Rijkers de ontwikkelingen in Zwitserland kort voor de zo fraaie zomerse sportagenda. “Het is uiteraard moeilijk te traceren of dat allemaal uit één bron is gekomen. Dus dat Jumbo ook andere ploegen besmet heeft, of omgekeerd. En of het tijdens de wedstrijd is gebeurd, of juist ervoor of erna. Maar het baart zorgen dat het zich zo snel in het peloton heeft verspreid. En dan moet de Tour nog beginnen.”

In Engeland komen straks ook hordes mensen en sporters samen voor het EK vrouwenvoetbal. Het trainingskamp van Oranje is in volle gang en ook daar moet het coronaspook buiten de deur worden gehouden. Zo werd er donderdag een lunch georganiseerd met speelsters en de vaste volgers van de media, maar werd iedereen preventief getest voordat er aangeschoven mocht worden. Speelsters krijgen het dringende advies om op vrije momenten, met ruimte om familie en vrienden te zien, enorm op te letten. Al is het maar voor de eigen EK-kansen.

“We zijn nog steeds enorm voorzichtig in de omgang met contacten en hygiëne is enorm belangrijk, binnen en buiten het trainingskamp,” zegt een woordvoerder. “Daarbij volgen we de richtlijnen van het RIVM op de voet en worden klachten direct gemeld bij de teamarts, gevolgd door een test.”

Immunoloog Rijkers ziet in algemene zin de besmettingscijfers in Nederland en een aantal andere landen ‘omhoog kruipen’. Al blijft vergelijken met vorig jaar lastig, omdat er niet meer massaal wordt getest. “We zien veel mensen met lichte klachten. Ook een 78-jarige man als Mick Jagger pakt vrij snel zijn tournee weer op. Maar in de topsport hebben lichte klachten meteen heel grote gevolgen. Daar is de fysieke inspanning die wordt gevraagd zo groot dat je ook na een paar dagen lichte koorts competitie wel kunt vergeten.”

Nu het virus al een tijd in ons leven is, is het de vraag hoe hard organisaties nog willen ingrijpen. Worden er net als vorige zomer bubbels gecreëerd? Gaat men het publiek wederom teleurstellen? Of worden de oplopende cijfers tot op zekere hoogte genegeerd en wordt er ‘gewoon’ gestart, op hoop van zegen? Willen clubs, ploegen en de sporters zelf nog wel naar huis bij pakweg een loopneus?

Toernooien zullen hoe dan ook kijken naar een specifieke aanpak, passend bij het karakter van hun sport. Zo is er bij tennis voor de spelers op de baan weinig risico. Maar Wimbledon duurt lang en ook buiten de wedstrijden om ligt het gevaar op de loer. De organisatie kondigde vorige week nog trots aan dat de volledige capaciteit van Church Road eindelijk weer benut zal worden.

Rijkers verwacht niet dat een organisatie als die van Wimbledon dusdanig strikte maatregelen neemt ten koste van toeschouwersaantallen. “Maar het is wel een beetje dubbel. Op de tribunes zullen mensen zitten die inmiddels doen alsof er niets aan de hand is, dat alles is zoals het vroeger was, en ondertussen zullen er spelers zijn die benauwd en bezorgd zijn positief te testen. Die hanteren hun eigen coronaregels. Het gedrag van sporters en publiek kan gaan wringen.”

Zou het nog zin hebben, bij een beoogd sportief hoogtepunt ergens in juli, om als geschrokken of op scherp gezette topsporter nu een boosterprik te nemen? “Het duurt ongeveer een week voordat een booster effect heeft,” zegt Rijkers. “Ik denk dus zeker dat dat aan te bevelen is.”