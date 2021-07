Het blijft nog bij eenmaal zilver voor de handboogschutters

Gabriela Schloesser ziet de zilveren medaille als een trofee voor het hele Nederlandse handboogschieten. Beeld AP

Het als tweede geplaatste team van Steve Wijler, Gijs Broeksma en Sjef van den Berg verloor in de strijd om het brons via een shoot-off van Japan (4-5). Van den Berg kreeg in de vierde set de kans om Oranje de winst te bezorgen, maar zijn pijl vloog in de 8 in plaats van in de benodigde 9 of 10. In de shoot-off schoten beide landen met drie pijlen 28 punten, maar omdat de laatste Japanse pijl in het midden van de 10 belandde, ging het brons naar het gastland. De Nederlandse mannen waren in de halve finales kansloos ten onder gegaan tegen Taiwan (0-6).

Eerste medaille

De gemengde landenwedstrijd staat in Tokio voor het eerst op het olympische programma. Schloesser en Wijler bezorgden de handboogschutters de eerste medaille op de Spelen sinds het brons van Wietse van Alten bij Sydney 2000. Op de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016 eindigden Rick van der Ven en Sjef van den Berg als vierde.

Het gemengde team in Tokio van Schloesser (27) en Wijler (24) moest het zaterdag in de finale afleggen met 5-3 tegen het favoriete Zuid-Korea (38-35 36-37 33-36 39-39). Met Schloesser, afkomstig uit Mexico en op de Spelen van Rio 2016 nog actief voor haar geboorteland, kreeg de Nederlandse ploeg er enkele jaren geleden een vrouwelijke handboogschutter van topniveau bij. Gabriela Bayardo, zoals ze oorspronkelijk heette, trouwde met de Limburgse compoundschutter Mike Schloesser en behaalde via een inburgeringscursus een Nederlands paspoort. Op de Spelen van Tokio schiet ze onder haar nieuwe achternaam voor Nederland.

Voor de ploeg

Wijler had in de voorronde de interne strijd bij de Nederlandse mannen gewonnen. De 24-jarige Limburger schoot meer punten bij elkaar dan Van den Berg en Gijs Broeksma. Met Schloesser bereikte hij de finale via overwinningen op Italië (6-0), Frankrijk (5-4 via een shoot-off) en Turkije (5-3).

Het zilver is voor de hele Nederlandse ploeg, zei Schloesser nadat Wijler op het podium de medaille om haar nek had gehangen. De geboren Mexicaanse deed hetzelfde bij de Limburger.

“Nederland is mijn thuis geworden”, zei Schloesser. “Ik ben heel trots. Deze medaille is niet alleen voor ons, maar voor het hele handboogschieten in Nederland.”

Wijler stond er met tranen in zijn ogen naast. “Tijdens de wedstrijden moet je als handboogschutter je emoties heel dicht bij jezelf houden. Je kan ze niet uiten, hooguit even een schreeuw als je van de lijn af stapt na het schieten. Ik voel van alles: trots, emoties, ontzettende blijdschap.”

Later deze week zijn er nog nieuwe medaillekansen in de individuele wedstrijden handboogschieten.